Строительство депо LRT начали в Астане

В Астане приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, проект LRT выходит на этап возведения ключевого инфраструктурного объекта - депо, которое будет располагаться на территории площадью 16,84 га в районе Международного аэропорта.

Отмечается, что объект станет важным центром для обслуживания и управления системой LRT.

"Общая площадь зданий депо составит около 80 тысяч квадратных метров, где будут размещены все необходимые объекты для полноценного технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Комплекс включает здание для мойки вагонов, склады запасных частей и оборудования, специализированную технику для поддержания и ремонта путей, а также административные помещения для обучения и повышения квалификации персонала", - говорится в сообщении акимата в Telegram-канале.

На территории депо также будет создан Центр управления беспилотными поездами. Инновационная система автоматизированного управления позволит значительно повысить безопасность и эффективность LRT, автоматизируя такие процессы, как запуск, торможение и остановка на станциях, и минимизируя влияние человеческого фактора.

"В связи с завершением основных строительных работ по эстакаде, в соответствии с технологией строительства, работы по проекту LRT в зимний период будут сконцентрировано на возведении депо", - подытожили в акимате.

Отметим, недавно в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В ноябре прошлого года одна из опор накренилась - в CTS сообщили тогда о скором ее ремонте.

Также аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района "Нура" рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

Решение об окончании строительства LRT в Казахстане и расследование

Напомним, в январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре того же года занимавший на тот момент пост акима Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что было принято решение достроить легкорельсовый транспорт в столице. Позже в Минфине рассказали, на какие средства достроят LRT. В октябре экс-премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

В прошлом году столичный аким Женис Касымбек сообщил, что на строительство данного проекта могут потребоваться сотни миллиардов тенге. А Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что теперь принципиально важно своевременно завершить строительство LRT.

Также сообщалось, что правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс. В январе 2021 года Талгата Ардана и Каната Султанбекова объявили в розыск.

В мае того же года семерым подсудимым огласили приговор, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае прошлого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело. А в июле того же года апелляционная инстанция суда рассмотрела заявление осужденных.

Также Антикоррупционная служба вызвала на допрос экс-главу правления Astana LRT Ардана Талгата. Сообщалось, что подозреваемый находится за пределами Казахстана.

Недавно в Астане суд заочно вынес приговор в отношении Талгата Ардана - экс-председателя правления ТОО "Astana LRT" - ему назначено 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, с осужденного в пользу ТОО "City transportation systems" взыскан материальный ущерб в размере свыше 85 млрд тенге.