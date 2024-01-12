На слухи о сносе в Астане памятника Назарбаеву ответили в Минобороны

Минобороны РК выступило с заявлением относительно слухов о сносе памятника Нурсултану Назарбаеву на территории Национального университета обороны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно демонтажа памятника первому президенту РК на территории Национального университета обороны сообщаем.

Приказом министра обороны РК наименование "Национального университета обороны имени первого президента РК - Елбасы" было изменено на "Национальный университет обороны РК".

В связи с чем было принято решение переместить и установить памятник первого президента РК, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание Государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК", - говорится в сообщении официального представителя Минобороны.

Также в ведомстве сообщили, что на данный момент памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства.

После проведения подготовительных мероприятий памятник будет перемещен в здание музея для установки.

Напомним, сегодня в соцсетях начали распространяться слухи, что с территории Национального университета обороны убрали памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Данный памятник появился на территории вуза в июле 2020 года. Торжественное открытие проходило в режиме онлайн из-за карантинных ограничений.

Напомним, 12 декабря стало известно, что Минобороны Казахстана опубликовало проект приказа, согласно которому планируется переименовать Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

"Целью принятия указанного проекта приказа является переименование Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в Национальный университет обороны Республики Казахстан", - говорилось в справке-обосновании.

При этом еще в октябре прошлого года сенатор Бекбол Орынбасаров в кулуарах палаты рассказал о переименовании Национального университета обороны. В частности, планировалось убрать слово Елбасы из названия университета.

Каких еще привилегий лишился Назарбаев после событий 2022 года

В июне 2022 года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе 2023 года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В мае прошлого года спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о возможном сокращении финансирования канцелярии Назарбаева. А в конце мая стало известно, что в Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за оскорбление Елбасы.

Позже в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.

В конце июня 2023 года депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда.

А в начале июля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, которые лишили Нурсултана Назарбаева вышеуказанного статуса.

Также стало известно, что Служба госохраны больше не отвечает за безопасность Назарбаева.

В мажилисе сообщили, что планируется упразднить совет по управлению фондом "Самрук-Казына", главой которого числится первый президент.

Мы также сообщали, что День первого президента (1 декабря) сохранился в обновленном перечне праздничных дат.

Вместе с тем в Казахстане собираются переименовать ряд ведомственных наград, убрав из их названий титул Елбасы.

Между тем в конце сентября министр юстиции рассказал, лишен ли на сегодняшний день Нурсултан Назарбаев всех привилегий, поскольку ранее их постепенно убирали из законов.