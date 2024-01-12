Информацию о сносе в Астане памятника Назарбаеву распространили в соцсетях

Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, предположительно, убрали с территории Национального университета обороны, передает корреспондент NUR.KZ.

Мы обратились за комментарием в Национальный университет обороны, однако там сообщили, что не могут прокомментировать снос памятника. При этом добавив, что сегодня по данному вопросу выскажется Министерство обороны РК.

Монумент Нурсултану Назарбаеву. Фото: https://t.me/myastanacity

При этом на снимках Google-карт, сделанных со спутника уже в 2024 году, памятник все еще присутствует на территории университета.

Территория Университета обороны со спутника. 2024 год. Фото: Google Maps

Также памятник присутствует на фотографиях, сделанных в июне 2023 года во время церемонии чествования выпускников-магистрантов. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте университета.

Монумент на территории университета был открыт 3 июля 2020 года. Торжественная церемония открытия прошла в режиме онлайн, поскольку в то время в стране действовал режим карантинных ограничений.

Напомним, 12 декабря стало известно, что Минобороны Казахстана опубликовало проект приказа, согласно которому планируется переименовать Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

"Целью принятия указанного проекта приказа является переименование Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в Национальный университет обороны Республики Казахстан", – говорилось в справке-обосновании.

При этом еще в октябре прошлого года сенатор Бекбол Орынбасаров в кулуарах палаты рассказал о переименовании Национального университета обороны. В частности, планировалось убрать слово Елбасы из названия университета.