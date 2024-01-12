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Информацию о сносе в Астане памятника Назарбаеву распространили в соцсетях

Опубликовано:

Открытие монумента Нурсултану Назарбаеву
Открытие монумента Нурсултану Назарбаеву. Фото: Акорда

Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, предположительно, убрали с территории Национального университета обороны, передает корреспондент NUR.KZ.

Мы обратились за комментарием в Национальный университет обороны, однако там сообщили, что не могут прокомментировать снос памятника. При этом добавив, что сегодня по данному вопросу выскажется Министерство обороны РК.

Монумент Нурсултану Назарбаеву
Монумент Нурсултану Назарбаеву. Фото: https://t.me/myastanacity

При этом на снимках Google-карт, сделанных со спутника уже в 2024 году, памятник все еще присутствует на территории университета.

Снимок Астаны со спутника Google Maps
Территория Университета обороны со спутника. 2024 год. Фото: Google Maps

Также памятник присутствует на фотографиях, сделанных в июне 2023 года во время церемонии чествования выпускников-магистрантов. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте университета.

Монумент на территории университета был открыт 3 июля 2020 года. Торжественная церемония открытия прошла в режиме онлайн, поскольку в то время в стране действовал режим карантинных ограничений.

Напомним, 12 декабря стало известно, что Минобороны Казахстана опубликовало проект приказа, согласно которому планируется переименовать Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

"Целью принятия указанного проекта приказа является переименование Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в Национальный университет обороны Республики Казахстан", – говорилось в справке-обосновании.

При этом еще в октябре прошлого года сенатор Бекбол Орынбасаров в кулуарах палаты рассказал о переименовании Национального университета обороны. В частности, планировалось убрать слово Елбасы из названия университета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055232-informatsiyu-o-snose-v-astane-pamyatnika-nazarbaevu-rasprostranili-v-sotssetyah/

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