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Имя Назарбаева уберут из названия университета в Казахстане

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Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев. Фото: instagram.com/elbasy_nazarbayev

Минобороны Казахстана опубликовал проект приказа, согласно которому планируется переименовать Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, передает NUR.KZ.

Проект приказа министра обороны РК "О внесении изменений в некоторые приказы министра обороны Республики" опубликован на портале "Открытые НПА".

Отмечается, что проект приказа разработан в соответствие с указанием заместителя министра обороны от 21 сентября 2023 года.

"Целью принятия указанного проекта приказа является переименовании Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в Национальный университет обороны Республики Казахстан", - говорится в справке-обосновании.

Проект приказа был опубликован на сайте 29 ноября. Публичное обсуждение проекта продлится до 13 декабря.

Напомним, в октябре мы сообщали о том, что сенатор Бекбол Орынбасаров в кулуарах палаты рассказал о переименовании Национального университета обороны. В частности, планировалось убрать слово Елбасы из названия университета.

Каких еще привилегий лишился Нурсултан Назарбаев

В июне прошлого года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе этого года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В мае спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о возможном сокращении финансирования канцелярии Назарбаева. А в конце мая стало известно, что в Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за оскорбление Елбасы.

Позже в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.

В конце июня депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда.

А в начале июля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, которые лишили Нурсултана Назарбаева вышеуказанного статуса.

Также стало известно, что Служба госохраны больше не отвечает за безопасность Нурсултана Назарбаева.

В мажилисе сообщили, что планируется упразднить совет по управлению фондом "Самрук-Казына", главой которого числится первый президент.

В начале августа мы писали, что День первого президента (1 декабря) сохранился в обновленном перечне праздничных дат в Казахстане.

Кроме того, ряд ведомственных наград собираются переименовать в Казахстане, убрав из их названий титул Елбасы.

Между тем в конце сентября министр юстиции рассказал, лишен ли на сегодняшний день Нурсултан Назарбаев всех привилегий, поскольку ранее их постепенно убирали из законов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2050502-imya-nazarbaeva-uberut-iz-nazvaniya-universiteta-v-kazahstane/

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