Слово Елбасы уберут из названия Национального университета обороны

Сенатор Бекбол Орынбасаров сегодня в кулуарах палаты рассказал о переименовании Национального университета обороны, передает корреспондент NUR.KZ.

Сенатор Бекбол Орынбасаров рассказал, чем обусловлена смена названия учебного заведения.

"В связи с прекращением действия Конституционного закона "О Первом Президенте РК – Елбасы" необходимо было привести его в соответствие с нормами закона "О специальных государственных органах Республики Казахстан", так как законом регламентированы вопросы обучения в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК – Елбасы", – сообщил сенатор.

Поправка касается смены названия учебного заведения.

"Теперь название этого университета изменится, слова "Первый Президент – Елбасы" будут исключены", – добавил он.

Журналисты уточнили у него, как теперь вуз будет называться.

"Теперь он будет называться Национальный университет обороны Республики Казахстан. Раньше он назывался Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы", – ответил он.

Каких еще привилегий лишился Нурсултан Назарбаев

В июне прошлого года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе этого года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В мае спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о возможном сокращении финансирования канцелярии Назарбаева. А в конце мая стало известно, что в Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за оскорбление Елбасы.

Позже в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.

В конце июня депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда.

А в начале июля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, которые лишили Нурсултана Назарбаева вышеуказанного статуса.

Также стало известно, что Служба госохраны больше не отвечает за безопасность Нурсултана Назарбаева.

В мажилисе сообщили, что планируется упразднить совет по управлению фондом "Самрук-Казына", главой которого числится первый президент.

В начале августа мы писали, что День первого президента (1 декабря) сохранился в обновленном перечне праздничных дат в Казахстане.

Кроме того, ряд ведомственных наград собираются переименовать в Казахстане, убрав титул Елбасы.

Между тем в конце сентября, министра юстиции рассказал, лишен ли на сегодняшний день Нурсултан Назарбаев всех привилегий, поскольку ранее их постепенно убирали из законов.