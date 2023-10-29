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30 лет независимости Казахстана

Токаев опубликовал видео в поддержку шахтеров из Караганды

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в День общенационального траура по погибшим шахтерам опубликовал видеоролик в поддержку горняков, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети главы государства.

"Мы вместе с шахтерами Караганды!" – говорится в описании к видео, опубликованном в официальном Instagram-профиле президента.

Напомним, сегодня в Казахстане объявлен День общенационального траура по погибшим в результате пожара на шахте имени Костенко в Караганде. Об этом вчера объявлял глава государства, а позже – подписал соответствующее распоряжение.

Сегодня на всей территории страны приспущены государственные флаги, теле- и радиокомпании должны поменять сетку вещания и отменить развлекательные программы.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Вчера Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Кроме того, Токаев поручил Вадиму Басину возглавить АМТ.

Также вчера президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После трагедии все шахты "АрселорМиттал Темиртау" на сутки приостановили работу.

Сегодня в МЧС сообщили, что число погибших шахтеров достигло 36 человек. Также стало известно о состоянии пострадавших горняков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043018-tokaev-opublikoval-video-v-podderzhku-shahterov-iz-karagandy/

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