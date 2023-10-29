Трагедия на карагандинской шахте: число погибших достигло 36

По состоянию на 10 часов утра подтверждена гибель 36 человек в результате инцидента на шахте имени Костенко – прошлой ночью на предприятии прогремел мощный взрыв, передает NUR.KZ.

По данным с официального сайта АО "АрселорМиттал Темиртау", на данный момент подтверждена гибель 36 погибших, еще 10 шахтеров числятся пропавшими без вести.

МЧС в своем Telegram-канале пишет, что поиски пропавших продолжаются. Также продолжается контроль газовой обстановки.

ЧП на шахте имени Костеннко

Напомним, минувшей ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв.

Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека, часть из них успели вывести на поверхность. Сейчас под землей все еще остаются 10 шахтеров – они считаются без вести пропавшими. Как отмечал министр по ЧС, шансы найти их живыми очень малы.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

После ЧП на шахте президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Позже в правительстве сообщили, что с акционерами компании достигнута предварительная договоренность и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. В АМТ в свою очередь подтвердили подписание соглашения с правительством республики. Детали сделки озвучивал министр Канат Шарлапаев.

После трагедии Токаев лично прибыл в Карагандинскую область. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием". Возглавить компанию президент поручил первому замакима области Вадиму Басину. Также Токаев заявил, что первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, и оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших.

В субботу вечером президент провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП, отметим, на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А сегодняшний день, 29 октября, был объявлен днем общенационального траура по погибшим шахтерам.