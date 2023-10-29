Что известно о состоянии пострадавших при взрыве в Караганде

В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии пострадавших при недавнем взрыве на шахте имени Костенко, передает корреспондент NUR.KZ.

"28 пострадавших доставлены в приемно-диагностические отделения стационаров Караганды, Абая, Шахтинска. Госпитализированы 24 пострадавших, 20 пациентов сейчас находятся в отделении токсикологии многопрофильной больницы имени Макажанова с отравлением токсическим газом легкой и средней степеней тяжести.

Состояние пациентов без ухудшения, проводятся детоксикационное и симптоматическое лечения. Один пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии с политравмой, переломами ребер, состояние стабильное, без ухудшения, в сознании", – сообщила руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.

Кроме того, один пациент в травматологии – наутро его состояние наблюдалось без ухудшений, двое – в отделении терапии центральной больницы Шахтинска с отравлением токсическими газами, их состояние ближе к средней степени тяжести.

Еще четверых пострадавших обследовали на уровне приемно-диагностических отделений и направлены на амбулаторное лечение.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Вчера Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Кроме того, Токаев поручил Вадиму Басину возглавить АМТ.

Также вчера президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После трагедии все шахты "АрселорМиттал Темиртау" на сутки приостановили работу. Сегодня в МЧС сообщили, что число погибших шахтеров достигло 36 человек.