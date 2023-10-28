Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Вадим Басин стал исполняющим обязанности гендиректора "АрселорМиттал Темиртау"

Опубликовано:

Вадим Басин
Вадим Басин. Фото: gov.kz

Вадим Басин стал исполняющим обязанности гендиректора "АрселорМиттал Темиртау". Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий пожара на шахте имени Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау».

«Прежде всего, хочу выразить искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Им предоставляется медицинская помощь в полном объеме», — сказал Алихан Смаилов.

В ходе заседания была представлена подробная информация о текущей ситуации на шахте, ходе спасательных работ и иных принимаемых мерах.

Премьер-Министр подчеркнул, что ситуация с обеспечением промышленной безопасности на предприятии по-прежнему остается критической.

По итогам заседания глава Правительства поручил акимату Карагандинской области совместно с МЧС и другими госорганами принять необходимые меры по ликвидации аварии.

Он также подчеркнул важность всестороннего выяснения причин происшествия и установления виновных лиц.

Кроме того, Минтруда совместно с акиматом и АО «АрселорМиттал Темиртау» поручено оказать помощь семьям пострадавших и погибших шахтеров, а Министерству промышленности и строительства – принять меры по завершению процедур передачи предприятия в пользу Республики Казахстан.

Наряду с этим, по поручению главы государства решением Комиссии исполняющим обязанности гендиректора АО «АрселорМиттал Темиртау» определен Вадим Басин.

Басин с октября 2022 года работает в должности первого заместителя акима Карагандинской области. Трудовой путь начинал электромонтером на металлургическом комбинате. Член Национального курултая, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2042975-vadim-basin-stal-ispolnyayuschim-obyazannosti-gendirektora-arselormittal-temirtau/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.