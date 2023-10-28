Вадим Басин стал исполняющим обязанности гендиректора "АрселорМиттал Темиртау". Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий пожара на шахте имени Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау».

«Прежде всего, хочу выразить искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Им предоставляется медицинская помощь в полном объеме», — сказал Алихан Смаилов.

В ходе заседания была представлена подробная информация о текущей ситуации на шахте, ходе спасательных работ и иных принимаемых мерах.

Премьер-Министр подчеркнул, что ситуация с обеспечением промышленной безопасности на предприятии по-прежнему остается критической.

По итогам заседания глава Правительства поручил акимату Карагандинской области совместно с МЧС и другими госорганами принять необходимые меры по ликвидации аварии.

Он также подчеркнул важность всестороннего выяснения причин происшествия и установления виновных лиц.

Кроме того, Минтруда совместно с акиматом и АО «АрселорМиттал Темиртау» поручено оказать помощь семьям пострадавших и погибших шахтеров, а Министерству промышленности и строительства – принять меры по завершению процедур передачи предприятия в пользу Республики Казахстан.

Наряду с этим, по поручению главы государства решением Комиссии исполняющим обязанности гендиректора АО «АрселорМиттал Темиртау» определен Вадим Басин.

Басин с октября 2022 года работает в должности первого заместителя акима Карагандинской области. Трудовой путь начинал электромонтером на металлургическом комбинате. Член Национального курултая, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері».