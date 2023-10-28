"Шансов очень мало": глава МЧС о шахтерах, которые до сих пор остаются под землей

Глава МЧС высказался о ситуации на шахте имени Костенко, где минувшей ночью произошла трагедия. Как заявил Сырым Шарипханов, шансы найти живыми шахтеров, остающихся под землей, очень малы, передает Kazinform.

По данным МЧС, на данный момент под землей все еще остаются 13 шахтеров шахты имени Костенко. Они считаются без вести пропавшими. По словам министра ЧС, шансы найти их живыми очень малы.

"Самоспасатели рассчитаны только на один час работы. На большее он не рассчитан. Поэтому шансов очень мало. Но мы не теряем надежды.", — сказал Сырым Шарипханов.

ЧП на шахте имени Костенко в Караганде

Сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются.

Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область.

Во время встречи с семьями погибших Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших.

"Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься", – заявил ранее президент.

Кроме того, сегодня Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Заслушав доклады членов правительственной комиссии, президент поручил принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты, а также оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших горняков.

В ходе заседания министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Завтра в Казахстане объявлен день траура.