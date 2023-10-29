День общенационального траура по погибшим шахтерам наступил в Казахстане

Сегодня, 29 октября, в Казахстане объявлен день траура по погибшим в результате пожара на шахте имени Костенко в Караганде, передает NUR.KZ.

Вчера Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября Днем траура по погибшим в результате ЧП на шахте имени Костенко в Караганде. Позднее президент подписал распоряжение об объявлении общенационального траура в Казахстане.

Сегодня на всей территории страны будут приспущены государственные флаги, теле- и радиокомпании должны поменять сетку вещания и отменить развлекательные программы.

Напомним, трагедия произошла ночью 28 октября на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау". По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

По последним данным, обнаружены тела 33 погибших. Как ранее сообщил глава МЧС, на данный момент под землей все еще остаются 13 шахтеров. Они считаются без вести пропавшими. По словам министра ЧС, шансы найти их живыми очень малы.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура Казахстана начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

После ЧП на шахте президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Позже в пресс-службе правительства сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

В "АрселорМиттал Темиртау" в свою очередь подтвердили подписание соглашения о сделке с правительством Казахстана. Глава Министерства промышленности Канат Шарлапаев рассказал о деталях сделки.

Вчера также Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область.

Во время встречи с семьями погибших Токаев заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием". Также президент поручил Вадиму Басину возглавить АМТ.

Кроме того, Токаев заявил, что первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших.

Накануне вечером Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Заслушав доклады членов правительственной комиссии, президент поручил принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты, а также оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших горняков.

В ходе заседания министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Кроме того, как стало известно, после ЧП на шахте имени Костенко на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау".