Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об объявлении общенационального траура в Казахстане в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте имени И.А. Костенко, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

"В связи с гибелью людей в результате аварии на шахте имени И.А. Костенко в Карагандинской области объявить 29 октября 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в документе.

Напомним, сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, обнаружены тела 33 погибших. Как ранее сообщил глава МЧС, на данный момент под землей все еще остаются 13 шахтеров. Они считаются без вести пропавшими. По словам министра ЧС, шансы найти их живыми очень малы.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Сегодня днем Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область.

Во время встречи с семьями погибших Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших. Завтра, 29 октября, Токаев объявил днем траура.

Кроме того, сегодня Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Заслушав доклады членов правительственной комиссии, президент поручил принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты, а также оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших горняков.