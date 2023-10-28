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"Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься": Токаев о помощи семьям погибших шахтеров

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с семьями погибших шахтеров
Касым-Жомарт Токаев на встрече с семьями погибших шахтеров. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По его словам, первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших

"Первое – спасательные работы. Второе – нам нужно определить точное количество пострадавших и нуждающихся в лечении. Третье – в связи с такой катастрофой мы окажем материальную помощь всем пострадавшим семьям. Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься", – цитирует Токаева сайт Акорды.

Глава государства также сообщил, что сейчас рассматриваются новые подходы по выходу на пенсию шахтеров.

Также сегодня во время встречи с семьями погибших Токаев заявил, что компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием. Также президент поручил Вадиму Басину возглавить АМТ.

Утром Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким шахтеров.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Позже Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Завтра в Казахстане объявлен день траура.

Между тем, по последним данным, обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042952-esli-ponadobitsya-sozdadim-spetsialnyy-fond-ya-budu-sam-etim-zanimatsya-tokaev-o-pomoschi-semyam-pogibshih-shahterov/

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