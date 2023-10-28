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Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура в Казахстане из-за трагедии на шахте имени Костенко в Караганде, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования.

Президент подчеркнул, что будет выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших", - говорится в Телеграм-канале Акорды.

Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен днем общенационального траура.

Напомним, сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, известно о 21 погибшем. Под землей остаются еще 23 шахтера.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Позже Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область.

Отметим, что до этого в Казахстане день траура был объявлен 12 июня 2023 года по погибшим при пожаре в Абайской области. Это был 12-й по счету общенациональный траур за всю историю Независимости страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042944-tokaev-obyavil-29-oktyabrya-dnem-obschenatsionalnogo-traura/

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