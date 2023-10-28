Трагедия на шахте в Караганде: названы имена опознанных погибших

Озвучены имена погибших шахтеров, которых первыми удалось опознать. Информацию озвучил Директор шахты имени Костенко в Караганде Сергей Мустивко.

Как сообщается в Телеграм-канале МИА "Казинформ", к настоящему времени опознаны пятеро погибших. Их имена:

Мордасов Виталий Анатольевич

Югай Александр Викторович

Адампаев Ербулат Муратович

Петренко Владимир Ильич

Сайфутдияров Альберт Рифович".

"Остальных сейчас опознать невозможно", - заявил директор шахты имени Костенко.

Напомним, минувшей ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, обнаружены тела 33 погибших. Как ранее сообщил глава МЧС, на данный момент под землей все еще остаются 13 шахтеров. Они считаются без вести пропавшими. По словам министра ЧС, шансы найти их живыми очень малы.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Сегодня днем Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область.

Во время встречи с семьями погибших Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших. Завтра, 29 октября, Токаев объявил днем траура.