Трагедия на шахте имени Костенко: число погибших горняков вновь увеличилось

Число погибших горняков на шахте имени Костенко достигло 33. Поиски остальных продолжаются, сообщил аким Карагандинской области, передает NUR.KZ.

По словам акима, число погибших горняков на шахте имени Костенко достигло 33. Ранее сообщалось о погибших. Ранее сообщалось о 32 погибших.

Получение главы государства о материальной помощи семьям будут исполнены. Будут назначены специальные пособия по утере кормильцев. Смена собственника не отразится на размерах заработной платы", - сказал глава региона на брифинге в РСК.

Как ранее сообщил глава МЧС, на данный момент под землей все еще остаются 13 шахтеров шахты имени Костенко. Они считаются без вести пропавшими. По словам министра ЧС, шансы найти их живыми очень малы.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.