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Армия Израиля взяла Газу в окружение и ведет ближний бой

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Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: CAEccles/Getty Images

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Бригадный генерал ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге заявил, что израильские военные "атакуют аванпосты ХАМАС, штаб-квартиры, стартовые позиции и пусковую инфраструктуру и уничтожают террористов в рукопашных боях", пишет РБК.

Times of Israel сообщает, что, по словам Хагари, "прекращение огня в данный момент вообще не обсуждается".

Что касается атак поддерживаемых Ираном группировок, в частности ливанской "Хезболлы" и йеменских хуситов, представитель ЦАХАЛ считает, что таким образом они хотят отвлечь внимание Израиля от сектора Газа.

"Мы сосредоточены на ХАМАС", — подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

Ранее начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявлял, что израильские военные окружают Газу с нескольких направлений. По его словам, силы ЦАХАЛ "сражаются в густонаселенном и сложном городском районе" и ведут ближний бой.

По словам Халеви, наземные операции сопровождаются точной разведкой, огнем с воздуха и моря.

РБК поясняет, что Газа является крупнейшим городом региона. В анклаве расположен также, в частности, Рафах — он находится на границе с Египтом, 1 ноября там открыли КПП для покидающих регион.

В другом городе сектора Газа — Джабалии (расположен на севере региона) — находится лагерь беженцев. 31 октября ЦАХАЛ нанесла по нему авиаудар, объяснив это уничтожением инфраструктуры ХАМАС и одного из командиров движения.

В ХАМАС отрицали, что в момент удара руководитель группировки находился в лагере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043888-armiya-izrailya-vzyala-gazu-v-okruzhenie-i-vedet-blizhniy-boy/

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