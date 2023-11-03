Армия Израиля взяла Газу в окружение и ведет ближний бой

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Бригадный генерал ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге заявил, что израильские военные "атакуют аванпосты ХАМАС, штаб-квартиры, стартовые позиции и пусковую инфраструктуру и уничтожают террористов в рукопашных боях", пишет РБК.

Times of Israel сообщает, что, по словам Хагари, "прекращение огня в данный момент вообще не обсуждается".

Что касается атак поддерживаемых Ираном группировок, в частности ливанской "Хезболлы" и йеменских хуситов, представитель ЦАХАЛ считает, что таким образом они хотят отвлечь внимание Израиля от сектора Газа.

"Мы сосредоточены на ХАМАС", — подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

Ранее начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявлял, что израильские военные окружают Газу с нескольких направлений. По его словам, силы ЦАХАЛ "сражаются в густонаселенном и сложном городском районе" и ведут ближний бой.

По словам Халеви, наземные операции сопровождаются точной разведкой, огнем с воздуха и моря.

РБК поясняет, что Газа является крупнейшим городом региона. В анклаве расположен также, в частности, Рафах — он находится на границе с Египтом, 1 ноября там открыли КПП для покидающих регион.

В другом городе сектора Газа — Джабалии (расположен на севере региона) — находится лагерь беженцев. 31 октября ЦАХАЛ нанесла по нему авиаудар, объяснив это уничтожением инфраструктуры ХАМАС и одного из командиров движения.

В ХАМАС отрицали, что в момент удара руководитель группировки находился в лагере.