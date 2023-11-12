Казахстан поддерживает права палестинцев на создание своего государства, заявил глава МИД

На саммите ЛАГ и ОИС в Саудовской Аравии глава МИД РК заявил, что наша страна полностью поддерживает права палестинцев на самоопределение и создание своего государства, передает МИА "Казинформ".

Как заявил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, Казахстан считает, что единственным способом обеспечить мирное и безопасное будущее палестинскому народу является формула "Два государства для двух народов" в соответствии с резолюциями ООН, сообщает агентство.

Мурат Нуртлеу отметил, что "Казахстан полностью поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно-признанного палестинского государства".

"Казахстан проявлял и продолжает проявлять солидарность со странами-участницами ОИС, призывая к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа", – сказал министр.

Также министр выразил обеспокоенность Казахстана тем, что более 150 его граждан, которые находятся в секторе Газа, не могут выйти через КПП Рафак.

"Я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать Египет и все вовлеченные стороны разрешить безоговорочную эвакуацию граждан Казахстана, членов их семей и других иностранцев из сектора Газа. Мы приняли меры для того, чтобы эти граждане могли быть немедленно эвакуированы в Казахстан, как только им будет разрешено пересечь Рафак", – добавил он.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Также ранее СМИ писали, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС достигли договоренностей об обмене пленными женщинами и детьми.

А Белый дом сообщил, что Израиль согласился ввести ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в секторе Газа, чтобы дать мирным жителям северной части анклава возможность спастись от боевых действий.

Казахстанцы в секторе Газа

9 октября в казахстанском МИД сообщили, что в секторе Газа находятся примерно 25 семей, среди которых есть граждане нашей страны.

23 октября стало известно, что гражданка Казахстана погибла в секторе Газа, вместе с ней погибла ее дочь.

Депутат Нурия Ниязова предложила обеспечить бесперебойной связью казахстанцев, которые находятся в секторе Газа.

Также ранее вице-министр иностранных дел Кайрат Умаров пояснял, почему не удается эвакуировать граждан Казахстана из сектора Газа. Он подчеркнул, что переговоры о выводе граждан продолжаются.

В начале этой недели официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщал, что в секторе Газа сейчас насчитывается 76 казахстанцев. Вместе с членами семей их 161 человек.

Позже министры иностранных дел Казахстана и Израиля провели телефонный разговор, в котором обсудили эвакуацию казахстанцев из сектора Газа.