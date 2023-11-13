Более 400 иностранцев эвакуируют из Газы

Из сектора Газа через КПП «Рафах» эвакуируют граждан сразу нескольких стран. В список на эвакуацию включен 421 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает издание со ссылкой на заявление погранслужбы палестинского анклава, иностранцев эвакуируют через КПП «Рафах». В список на эвакуацию включен 421 человек.

Среди эвакуируемых - граждане Марокко, Иордании, Испании, Нидерландов, Перу, России, США и Швеции.

Ранее сообщалось о том, что власти Египта дали разрешение на выезд из сектора Газа через КПП "Рафах" для более чем 600 граждан других стран и палестинцев с двойным гражданством.

По информации МИД РК, на 6 ноября на территории сектора Газа находились 76 казахстанцев. На днях эвакуацию казахстанцев из сектора Газа обсудил Нуртлеу со своим коллегой из Израиля.

Накануне Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

6 ноября СМИ сообщили, что количество погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тысяч человек.

Сегодня также стало известно о том, что ключевую больницу Газы, в которой размещены не менее 2300 человек, почти полностью отключили от электричества.