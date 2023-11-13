Главная больница Газы больше не функционирует, заявили в ВОЗ

Ключевую больницу Газы, в которой размещены не менее 2300 человек, почти полностью отключили от электричества. ВОЗ опасается, что это приведет к опасной ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в главном медучреждении Газы – больнице Аль-Шифа – почти полностью отключено электричество, ощущается нехватка продовольствия и воды. Это, по словам организации, может привести к опасной ситуации.

"Постоянные обстрелы и взрывы в этом районе усугубляют и без того критические обстоятельства.

К сожалению, число погибших пациентов значительно возросло, Аль-Шифа больше не функционирует как больница", – сообщил глава ВОЗ Тедром Аданом Гебрейесус.

Также сообщается, что десятки новорожденных детей находятся в хирургическом отделении больницы. Многие не получают необходимой помощи, врачи опасаются за их жизни. Глава отделения сообщил, что из-за отсутствия электроэнергии погибли уже трое недоношенных новорожденных.

Тем временем израильские военные вновь заявили, что готовы помочь эвакуировать малышей в другую больницу.

По данным министерства здравоохранения Газы, находящегося под управлением ХАМАС, в больнице Аль-Шифа остаются не менее 2300 человек. Из них более половины – люди, нашедшие там убежище.

Израильский контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что они оставили 300 литров топлива рядом с больницей, но ХАМАС, по их словам, препятствовал тому, чтобы в больнице принимали данную помощь. Сама группировка отрицает информацию о своем запрете.

Заведующий хирургическим отделением больницы Аль-Шифа сообщил, что 300 литров топлива хватит только на полчаса работы генераторов.

По информации Британской энциклопедии, ХАМАС – военизированное националистическое и исламистское движение на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, выступающее за создание независимого исламского государства на территории исторической Палестины.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

В конце октября премьер Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Позже стало известно, что израильские военные окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части. Через несколько дней после этого министр обороны Йоав Галлант заявил о боях "в сердце Газы".