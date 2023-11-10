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Состоялась беседа глав МИД Казахстана и Израиля

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Мурат Нуртлеу и Эли Коэн
Мурат Нуртлеу и Эли Коэн. Фото: МИД РК

Министры иностранных дел Казахстана и Израиля провели телефонный разговор. Мурат Нуртлеу озвучил позицию Казахстана в отношении конфликта на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном.

В ходе беседы стороны отметили поступательный характер двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

"Глава МИД Израиля проинформировал о текущей ситуации на Ближнем Востоке на фоне конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Мурат Нуртлеу выразил озабоченность эскалацией конфликта и развитием ситуации в зоне боевых действий. Глава МИД РК озвучил позицию Казахстана в отношении текущего конфликта", – говорится в сообщении на официальном сайте казахстанского внешнеполитического ведомства.

При этом отмечается, что казахстанский министр призвал конфликтующие стороны к поиску путей мира и стабильности на Ближнем Востоке, поскольку данный вопрос имеет глобальное значение для всего мирового сообщества.

"В данном контексте, казахстанский дипломат отметил заявление президента РК Касым-Жомарта Токаева на Саммите СНГ, в соответствии с которым подчеркивается, что обострение ситуации может привести к серьезным последствиям не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом.

В связи с этим Казахстан твердо привержен решению израильско-палестинского конфликта путем мирных переговоров и дипломатического диалога", – добавили в МИД РК.

Также министр попросил израильского коллегу оказать содействие в эвакуации граждан РК, находящихся в секторе Газа, отметив, что данная задача является первостепенным приоритетом для нашей страны.

Он также проинформировал Эли Коэна о ходе проводимой работы с властями Египта по скорейшему возвращению казахстанцев на Родину.

"Министр Коэн поблагодарил коллегу за предоставленную информацию и заверил, что израильская сторона приложит все усилия для решения вопроса по эвакуации граждан РК, который будет находиться на его личном контроле", – отметили в ведомстве.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

6 ноября СМИ сообщили, что количество погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тысяч человек, среди них более 4 тыс. – дети.

Казахстанцы в секторе Газа

9 октября в казахстанском МИД сообщили, что в секторе Газа находятся примерно 25 семей, среди которых есть граждане нашей страны.

23 октября стало известно, что гражданка Казахстана погибла в секторе Газа, вместе с ней погибла ее дочь.

Депутат Нурия Ниязова сегодня на заседании предложила обеспечить бесперебойной связью казахстанцев, которые находятся в секторе Газа.

Также ранее вице-министр иностранных дел Кайрат Умаров пояснял, почему не удается эвакуировать граждан Казахстана из сектора Газа. Он подчеркнул, что переговоры о выводе граждан продолжаются.

В начале этой недели официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщал, что в секторе Газа сейчас насчитывается 76 казахстанцев. Вместе с членами семей их 161 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2045203-ministr-inostrannyh-del-kazahstana-peregovoril-s-glavoy-mid-izrailya/

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