Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они перешли к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт премьера.

"Первый этап блокирования завершен. Второй этап – удары по ним с воздуха – продолжается все время. Третий этап – Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет свое наземное вторжение в сектор Газа. Она делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь методичного, поэтапного прогресса", – говорится в публикации.

Биньямин Нетаньяху также заявил, что Израиль продолжает прилагать усилия по освобождению заложников.

"В то же время мы продолжаем усилия по освобождению заложников. (…) Эта кампания потребует времени. Будут подводные камни. Будут трудности. Будут потери. Будут и сюрпризы, но в итоге я обещаю вам одно: ХАМАС будет разгромлен. ХАМАС будет побежден, будет другая Газа", – сказал премьер Израиля.

Он также выразил уверенность, что если ХАМАС не победить, то "победит ось зла": проиграют как западные страны, так и весь арабский мир.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа – в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

25 и 26 октября несколько городов Израиля подверглись ракетному обстрелу. Израильские СМИ сообщали, что ракеты были выпущены с территорий Ливана и сектора Газа.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пропалестинском митинге в аэропорту Ататюрк в Стамбуле пообещал объявить Израиль военным преступником.

Вчера стало известно о том, что Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии – в ЦАХАЛ заявили, что это ответ на обстрелы с их стороны.

Мать похищенной ХАМАС немки Шани Лук сообщила о ее гибели, МИД Израиля подтвердил информацию. По словам женщины, был найден осколок кости черепа, по которому удалось провести ДНК-тест.

Также, как ранее сообщалось, постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, выступая на заседании Совбеза, надел желтую звезду, подобную той, что носили евреи в период Холокоста.