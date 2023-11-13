Эрдоган выдвинул Байдену условие и назвал ООН недееспособной организацией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ООН недееспособной организацией и призвал изменить ее структуру, а также выдвинул президенту США условие, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед журналистами после прибытия из Саудовской Аравии, где состоялся саммит Организации исламского сотрудничества.

Турецкий лидер заявил, что ООН стала неработоспособной организацией и призвал изменить ее структуру.

"ООН сегодня стала неработоспособной. Иными словами, даже Совет Безопасности ООН сейчас не может добиться никаких результатов. Если один член Совета ведет себя там неправильно, то ничего не происходит.

Организация Объединенных Наций должна быть пересмотрена, ее несправедливая структура должна быть изменена, и она должна получить функциональную и даже сдерживающую структуру с санкционной силой, чтобы предотвратить распад и исчезновение ООН в конце концов", – заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция в очередной раз убедилась в том, что ООН и другие международные организации становятся недееспособными и ослепленными, когда гибнут мусульмане.

Эрдоган также обратился к президенту США Джо Байдену, напомнив, что Штаты имеют влияние на Израиль.

"Самая главная страна, которая должна быть активизирована – это Америка, которая имеет влияние на Израиль.

Газа – это земля палестинского народа. Америка должна это признать. Если у Байдена есть подход, что Газа – это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договоренность невозможна", – отметил лидер Турции.

Еще во время выступления Реджеп Тайип Эрдоган высказался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Президент Турции заявил, что "вычеркнул его" и больше не считает своим собеседником, а также выразил мнение, что израильского премьера ждут "другие дни".

Напомним, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен побывал в Турции с визитом, где встретился с главой МИД страны Хаканом Фиданом. При этом сам президент Эрдоган в это время совершал поездку по северо-восточным регионам Турции, и с Блинкеном не увиделся.

До этого, в начале ноября, Турция отозвала своего посла из Израиля.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

В конце октября премьер Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Позже стало известно, что израильские военные окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части. Через несколько дней после этого министр обороны Йоав Галлант заявил о боях "в сердце Газы".