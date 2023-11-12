Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа

МЧС РФ совместно с российскими дипломатами приступила к эвакуации граждан своей страны из сектора Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

"На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта", – говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС РФ, на данный момент пункт пропуска пересекают россияне, пожелавшие покинуть зону конфликта.

Сотрудники ведомства также оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой.

"Все граждане РФ, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить все необходимые документы", – добавили в российском министерстве.

Также, как сообщает МЧС России, более 60 граждан их страны пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Также ранее СМИ писали, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС достигли договоренностей об обмене пленными женщинами и детьми.

А Белый дом сообщил, что Израиль согласился ввести ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в секторе Газа, чтобы дать мирным жителям северной части анклава возможность спастись от боевых действий.

Между тем в Саудовской Аравии лидеры арабских стран назвали условие установления мира с Израилем.