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Израиль сообщил о разделении Газы на южную и северную

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Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: CAEccles/Getty Images

Представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Израиль продолжает наносить удары по Газе, население которой составляет порядка 700 тыс. человек, с удвоенной силой - так Израиль проводит наземную операцию на севере сектора Газа.

При этом жителям разрешают эвакуироваться на юг страны - Хагари заявил, что односторонний коридор для эвакуации мирного населения остается открытым.

"С начала наземных операций мы поразили более 2500 целей. Также в этот час мы проводим крупномасштабную атаку на террористическую инфраструктуру как под землей, так и над землей", — цитирует издание представителя израильской армии.

Помимо этого, ЦАХАЛ атакует также ливанскую "Хезболлу" в ответ на противотанковый огонь, в результате которого погиб мирный израильтянин. Система ПВО Израиля сбила беспилотник, запущенный "Хезболлой".

По данным ЦАХАЛ, за время эскалации противостояния Израиля и ХАМАС, погибли 347 израильских солдат.

Отмечается, что сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС.

Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже в Израиле заявил о ликвидации одного из центральных командиров ХАМАС.

При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств, заявил о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044224-izrail-soobschil-o-razdelenii-gazy-na-yuzhnuyu-i-severnuyu/

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