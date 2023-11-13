"Газа должна быть демилитаризирована": Нетаньяху назвал условия прекращения войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что демилитаризация Газы - единственный способ победить терроризм в регионе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В интервью западному телеканалу Нетаньяху заявил, что жертвы среди мирного населения - это сопутствующий ущерб в любой войне.

"Мы намеренно делаем все, что в наших силах, чтобы нацеливать (удары - прим. ред.) на террористов, а мирные граждане, как случается в каждой легитимной войне, иногда становятся так называемыми сопутствующими потерями, непреднамеренными жертвами", - цитирует издание израильского премьера.

При этом премьер-министр добавил, что сейчас число жертв в секторе Газа начало снижаться, поскольку многие жители эвакуировались на более безопасные территории.

Нетаньяху также назвал условия прекращения военных действий в Газе.

"Единственная сила, которая может гарантировать, что ХАМАС, терроризм, снова не появятся и не захватят власть в Газе, это израильские военные... Газа должна быть демилитаризирована и дерадикализирована", - подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, ранее условие установления мира с Израилем назвали арабские страны – представители Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества на саммите заявили, что Израиль должен прекратить оккупацию всех палестинских и арабских земель.

К слову, в саммите принял участие и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу. Он заявил, что наша страна полностью поддерживает права палестинцев на самоопределение и создание своего государства.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

6 ноября СМИ сообщили, что количество погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тысяч человек.