Наблюдается ли сейчас нехватка воды в Астане, рассказал аким

Совещание по развитию Астаны в правительстве. Фото: primeminister.kz

В правительстве обсудили ход исполнения поручений президента по развитию Астаны. На совещании с докладом выступил аким столицы Женис Касымбек, говорится на официальном сайте Primeminister.kz.

Совещание прошло под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Так, аким столицы Женис Касымбек доложил о разработке новых программных документов, в том числе генерального плана развития города до 2035 года, программы реновации до 2030 года и единой концепции озеленения.

Он также проинформировал о строительстве первой очереди ТЭЦ-3 и двух газовых теплостанций общей мощностью 1130 Гкал. Это, по его словам, позволит создать профицит тепловой энергии до 2026 года при сохранении существующих темпов строительства жилья.

Кроме того, по словам Касымбека, в части водоснабжения ведутся работы по строительству второй нитки водовода протяженностью 44 километра. Наряду с этим идет проработка комплекса сооружений от Нуринского месторождения подземных вод, расширения насосной станции Тельмана, проектов нового водовода от канала им. К.Сатпаева и четвертой насосно-фильтровальной станции. Исполнение намеченных планов обеспечит необходимый задел до 2035 года.

Как подчеркнул аким Астаны, на сегодняшний день нехватки воды в городе не наблюдается.

Что касается развития транспортной инфраструктуры, было сказано, что в этом году реализуется 30 проектов по строительству и ремонту автодорог, а также по завершению моста Тәуелсіздік. В дальнейшем планируется начать строительство продолжения проспекта Тәуелсіздік до выхода на проспект Кабанбай батыра, что позволит разгрузить основные артерии левого берега. Параллельно прорабатывается строительство двух мостов в районе Газмашаппаратуры (начало улицы Кенесары), которые позволят снять транспортную загруженность с проспекта Туран и улицы Айтматова.

Также аким рассказал о решении проблем дольщиков, проектировании крупного канализационно-очистного сооружения, реализации проекта LRT и проработке ряда других вопросов.

После этого с докладами об исполнении поручений главы государства по курируемым направлениям выступили:

заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова;

министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев;

министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова;

министр энергетики Алмасадам Саткалиев;

министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев;

министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин;

министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Премьер-министр подчеркнул, что решение вопросов развития столицы является одним из важнейших направлений работы правительства.

"Нужно по всем пунктам, озвученным главой государства, продолжить реализацию необходимых мер. В частности, акимату столицы с учетом выделенного финансирования обеспечить своевременное завершение строительно-монтажных работ на всех инфраструктурных проектах, в том числе проблемных объектах долевого строительства", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также поручил при формировании и уточнении республиканского бюджета рассмотреть вопросы финансирования приоритетных проектов Астаны, а также до конца года разработать и внести в правительство Комплексный план развития столичной агломерации.

Июльское совещание по вопросам развития Астаны

11 июля 2023 года президент Казахстана провел совещание по вопросам развития столицы.

По его словам, неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе.

Также Токаев поручил решить проблему незаконного строительства и ветхого жилья. Он подчеркнул, что подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности. Во всех сферах, в том числе и в строительстве должны соблюдаться закон и порядок.

Глава государства добавил, что дает акиму Астаны один год на улучшение ситуации в городе. Он отметил, что берет на личный контроль работу Жениса Касымбека.

Далее президент заявил об обязательном соблюдении единого архитектурного облика столицы – в пример он привел район с "убогими улицами". Токаев отметил, что от застройщиков в Астане нужно требовать соответствия их объектов общему архитектурному облику города – офисы и дома не должны выбиваться из общей градостроительной концепции.

Еще Токаев дал чиновникам месяц на решение вопроса со строительством ТЭЦ-3 в Астане.

Помимо темы строительства президент поднял вопрос обеспечения города питьевой водой.

"Ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой. Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии", – заявил Токаев.

Также он раскритиковал работу Минэкологии.

Дефицит воды в Астане

Напомним, дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он подчеркнул, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

"В 2021 году начали работу, и вот летом (этого года – прим. ред.) этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды", – говорил он.

Тем временем в министерстве экологии предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:

постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;

использование подземных вод Нуринского месторождения;

строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Премьер-министр Алихан Смаилов в конце мая провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

Также в конце мая компания "Астана Су Арнасы" обратилась к жителям частного сектора – их попросили поливать огороды ночью или технической водой. Тем не менее сами астанчане на просьбу отреагировали возмущением.

В начале июня аким Астаны Женис Касымбек опубликовал видеообращение к жителям города, пообещав, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца. Тогда же он зачитал президенту страны доклад о положении дел с водоснабжением столицы.

Давление подачи воды увеличили в Астане 10 июня текущего года – об этом заявил аким Женис Касымбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031469-nablyudaetsya-li-v-astane-nehvatka-vody-rasskazal-akim/