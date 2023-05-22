Смаилов раскритиковал чиновников из-за ситуации с водой в Казахстане

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения, сообщает сайт правительства РК.

На заседании выступил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев. ОН сообщил, что до конца 2025 года планируется обеспечить 100% доступ населения к чистой питьевой воде.

Сегодня, по данным МИИР, доступ к услугам водоснабжения в городах достигает 98,4%, в селах – 94,5%. Наименьший охват отмечается в городах Абайской, Акмолинской и Жамбылской областей, а также в селах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

В 2023 году на реализацию 402 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения из бюджета выделено 280 млрд тенге.

"В целом до 2025 года необходимо обеспечить чистой питьевой водой всех жителей оставшихся 25 городов и 1 395 сел. В этой связи выработан соответствующий план, где учтен каждый населенный пункт республики. Ведется мониторинг, в том числе в части проведения поисково-разведочных работ, разработки проектно-сметной документации и хода строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении правительства.

О ходе строительства и реконструкции групповых водопроводов доложил вице-министр экологии Нуркен Шарбиев. О мерах, принимаемых в регионах, рассказали акимы Костанайской области Кумар Аксакалов, Туркестанской области – Дархан Сатыбалды, Западно-Казахстанской области – Нариман Турегалиев.

Глава кабмина напомнил, что в начале мая на заседании правительства отмечалось затягивание процесса завершения "долгостроев" по проектам питьевой воды. А пока сроки завершения строящихся объектов затягиваются, существующая инфраструктура приходит в негодность.

"Жители жилого массива Каргалы в городе Актобе жалуются на систематическое отключение холодной и горячей воды. В Егиндыкольском районе Акмолинской области единственным безальтернативным источником водоснабжения 12 сел является изношенный Нуринский водовод, потери воды на котором достигают 70-80%. Жители этих сел из-за регулярных порывов водовода месяцами остаются без воды", — указал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что в селе Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области водопровод функционирует не в полной мере.

"Это лишь несколько примеров из 9 тыс. официально поданных жалоб от населения за текущий год", — подчеркнул премьер-министр.

Он указал и на другие недоработки на местах. В частности, не готова проектная документация в Абайской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Туркестанской областях.

Кроме того, несмотря на имеющую потребность в установке модулей очистки воды в 154 селах, акиматы Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областей не предусмотрели необходимые средства в полном объеме.

"Принимая во внимание высокую социальную значимость вопросов водообеспечения, каждому региону, в особенности с наименьшими показателями, следует усилить темпы работы. Министерству индустрии надо обеспечить более жесткий контроль", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, следующим важным блоком в проводимой работе является обеспечение соответствующей цифровизации водной отрасли.

"Автоматизация производственных процессов водоснабжения обеспечит более рациональное потребление воды. Это позволит снизить ее потери, аварийность сетей и сооружений, а также сократить затраты.

В рамках данного направления до конца текущего года должна быть внедрена Интерактивная карта природных ресурсов с модулем "Водные ресурсы". Кроме того, все имеющиеся установки и гидросооружения должны быть снабжены необходимыми приборами учета", – отметил глава правительства.

В заключение Алихан Смаилов поручил проработать вопросы по оперативному завершению всех "долгостроев" по питьевому водоснабжению, до конца года обеспечить разработку необходимой проектной документации по 115 поселкам, запланированным к водообеспечению в следующем году, завершить поисково-разведочные работы в 22 поселках, а также подготовить проектную документацию по автоматизации производственных процессов водоснабжения и водоотведения 20 городов.

Проблемы с водоснабжением в Казахстане

Напомним, в марте в Астане из-за дефицита проектных мощностей по производству питьевой воды с марта введены ограничения на подачу воды в определенные часы. Ограничительные меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

В конце января на совещании по вопросам развития столицы Касым-Жомарт Токаев говорил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане. По его словам, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.

В Алматы после аварии на крупном водопроводе в конце апреля заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

А в начале прошлого месяца из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции без воды остались жители Балхаша. Горожане вынуждены были закупаться водой в магазинах и у водовозов. Холодная вода появилась в домах лишь четыре дня спустя.

В начале мая премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что сейчас требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. казахстанцев питьевой водой.

Для решения этой проблемы, в числе прочего, глава кабмина поручил Министерству нацэкономики совместно с МИИР и Минэкологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021485-smailov-raskritikoval-chinovnikov-iz-za-situatsii-s-vodoy-v-kazahstane/