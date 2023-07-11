"Даю акиму один год": Токаев взял на контроль работу Касымбека

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сегодня Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы заявил, что дает акиму Астаны один год на улучшение ситуации в городе, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Озвученные сегодня задачи необходимо выполнить своевременно и качественно. Астана должна в полной мере соответствовать статусу главного города страны. Благоустройство Астаны приведет к прогрессу страны в целом.

Астана, несомненно, должна быть флагманом кардинальных преобразований, направленных на построение справедливого Казахстана. Важно также постоянно держать руку на пульсе жизни города.

Я даю акиму один год на улучшение ситуации в городе. Ваша работа будет на моем личном контроле. Вам будет оказана вся необходимая помощь. Однако результаты работы зависят только от вас. Желаю успехов", - сказал Токаев.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы. Он призвал откровенно говорить о проблемах в этом направлении.

По его словам, неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе.

"Причиной подобного плачевного результата стали либо вопиющая некомпетентность, либо корыстные побуждения ответственных руководителей. Городские власти во главу угла должны всегда ставить интересы государства и граждан, а не потакать запросам и жажде прибыли застройщиков", – заявил президент.

Также президент отметил, что обустройство инженерной инфраструктуры города во многом зависит от профессионализма должностных лиц, возглавляющих коммунальные предприятия.

Главой государства был поднял вопрос об обеспечении столицы питьевой водой. Он отметил, что правительство совместно с акиматом должны со следующего года приступить к работе по строительству водовода от канала имени Сатпаева до границ города.

Токаев также поручил решить проблему незаконного строительства и ветхого жилья. Он подчеркнул, что подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности. Во всех сферах, в том числе и в строительстве должны соблюдаться закон и порядок.

Кроме того, президент отметил, что на качество жизни населения мегаполиса напрямую влияет работа общественного транспорта и загруженность дорог, поэтому особое значение приобретает развитие транспортной инфраструктуры. Токаев напомнил, что поручил ускорить завершение реализации проекта LRT.

Глава государства раскритиковал работу Министерства экологии. Он заявил, что Астанинское водохранилище сильно загрязнено, и это происходит на глазах у профильного министерства.

На совещании по развитию Астаны Токаев заявил об обязательном соблюдении единого архитектурного облика столицы – в пример он привел район с "убогими улицами".

Еще президент дал чиновникам месячный срок, чтобы внести предложения по строительству второй очереди ТЭЦ-3, и поручил расширить озеро-накопитель Карабидайык, поскольку сбросы воды с очистных напрямую в Есиль загрязняют реку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028191-dayu-akimu-odin-god-na-uluchshenie-situatsii-v-gorode-tokaev-dal-poruchenie-kasymbeku/