"Вопиющая некомпетентность или корыстные побуждения": Токаев раскритиковал план развития Астаны

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития Астаны, где призвал откровенно говорить о проблемах это направлении. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Необходимо обеспечить надежное теплоснабжение столицы. Надо говорить откровенно, что ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием ее развития, вернее, полным отсутствием такового. Неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе.

Причиной подобного плачевного результата стали либо вопиющая некомпетентность, либо корыстные побуждения ответственных руководителей. Городские власти во главу угла должны всегда ставить интересы государства и граждан, а не потакать запросам и жажде прибыли застройщиков", – заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028188-tokaev-raskritikoval-planirovanie-razvitiya-astany/