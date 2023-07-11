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"Я буду воспринимать это как саботаж": Токаев предупредил чиновников из-за ситуации с водой в Астане

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Воду наливают в стакан из крана
Стакан с водой. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня в рамках совещания по развитию столицы глава государства поднял вопрос об обеспечении города питьевой водой, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой. Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии", - заявил Токаев.

Он отметил, что правительство совместно с акиматом должны со следующего года приступить к работе по строительству водовода от канала имени Сатпаева до границ города.

"Правительству совместно с акиматом уже с сегодняшнего дня следует искать альтернативные способы обеспечения Астаны водой", - добавил президент.

Дефицит воды в Астане

Напомним, дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он подчеркнул, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

"В 2021 году начали работу, и вот летом (этого года – прим. ред.) этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды", – говорил он.

Тем временем в министерстве экологии предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане.

Премьер-министр Алихан Смаилов в конце мая провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

Также в конце мая компания "Астана Су Арнасы" обратилась к жителям частного сектора – их попросили поливать огороды ночью или технической водой. Тем не менее сами астанчане на просьбу отреагировали возмущением.

В начале июня аким Астаны Женис Касымбек опубликовал видеообращение к жителям города, пообещав, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца. Тогда же он зачитал президенту страны доклад о положении дел с водоснабжением столицы. Также вчера к жителям Астаны обратился руководитель управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов. Он призвал людей, которые столкнулись с дефицитом воды, не перекрывать дороги и проявить терпение.

Между тем тогда же в кулуарах правительства Алтай Кульгинов предложил не искать виновных в том, что астанчане сейчас испытывают дискомфорт из-за нехватки воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028190-ya-budu-vosprinimat-eto-kak-sabotazh-tokaev-o-voprose-obespecheniya-astanchan-pitevoy-vodoy/

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