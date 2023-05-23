"Что за глупости?": дачников из Астаны возмутила просьба поливать огороды по ночам (видео)

Вода. Иллюстративное фото: pixabay.com

Астанчане ответили возмущением и недовольством на просьбу властей города поливать огороды по ночам из-за проблем с водоснабжением столицы, передает сайт телеканала КТК.

Накануне ГКП "Астана су арнасы" обратилось к жителям частного сектора. Огородников попросили экономить воду и орошать зеленые насаждения в определенное время – с 11 вечера до 6 утра. Тем же, кого ночной образ жизни не устраивает, порекомендовали использовать техническую воду и даже подсказали, где ее можно купить.

Все дело в высокой нагрузке на две насосно-фильтровальные станции. Третью достроят только в августе, поэтому питьевая вода в столице сейчас в дефиците. Из-за недостаточного давления в часы нагрузки во многих домах она даже зимой не поднималась на верхние этажи. Теперь же, когда начался дачный сезон и огородники стали поливать грядки, жители высоток рискуют остаться и вовсе без напора.

"Я хочу обратиться к жителям города Астаны, что создан график полива воды с 23:00 до 06:00. Пожалуйста, будьте внимательны ко всем остальным гражданам, которым не хватает питьевой воды именно на свои хозпитьевые, домашние нужды", - обратилась к астанчанам ведущий инженер-технолог насосно-фильтровальной станции ГКП "Астана су арнасы" Жанна Досжанова.

Местные огородники заниматься садоводством ночью считают странной затеей.

"Ночью, значит, будем сидеть сажать, поливать? Не будет даже видно, куда сажать, куда что тыкать. Извините, горводоканал, подумайте по-другому", - возмущена жительница столицы Анна Иванюкова.

Проблемы с водоснабжением здесь были и в прошлые годы, отмечает телеканал, но тогда местные жители спасали урожай, набирая воду из ближайшей реки. Однако сейчас доступа к реке нет: в Астане продлевают набережную – и сейчас работы ведутся как раз в том самом месте, где огородники всегда набирали воду для полива.

В ГКП "Астана су арнасы" дачникам предложили покупать для полива техническую воду. Ее можно приобрести в трех местах по 36 тенге за тысячу литров. Однако и такое предложение, говорят садоводы, сомнительное.

"Покупайте техническую воду? Да что за глупости! Это вообще… Это кто такое придумал? Я куплю эту воду, и мне тут же выставят счет за воду. Это точно", - не согласна с предложением Анна Иванюкова.

Терпеть такие неудобства, говорят местные власти, жителям придется недолго. Как только в столице запустят третью насосно-фильтровальную станцию, проблема нехватки воды должна решиться.

В акимате сообщили, частично она начнет работать в июне. А уже в августе новая станция должна заработать на все сто.

Источник: КТК

Проблемы с водой в Астане

В конце марта стало известно, что из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в Астане наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды. "Астана Су Арнасы" решило ввести ограничения на подачу воды в определенные часы.

Ограничительные меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

Ситуацию с дефицитом воды позже прокомментировал экс-аким столицы и вице-премьер Алтай Кульгинов. По его словам, станцию по очистке воды начали проектировать еще в 2020 году, во время пандемии, так как были прогнозы по росту населения столицы.

В министерстве экологии уже предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды.

Напомним, вчера премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения.

К слову, несколько дней назад, выступая на саммите "Центральная Азия - Китай" в КНР, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды. Глава Казахстана предложил внедрить новые технологии в водохозяйственную сферу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021647-chto-za-gluposti-dachnikov-iz-astany-vozmutila-prosba-polivat-ogorody-po-nocham-video/