"До сих пор результатов нет": Токаев раскритиковал Минэкологии из-за ситуации с водой в Астане

Зульфия Сулейменова. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития Астаны, где раскритиковал работу Министерства экологии. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

Президент заявил, что Астанинское водохранилище сильно загрязнено, и это происходит на глазах у профильного министерства.

"Нужно провести работы по очистке и углублению дна резервуара. Необходимо тщательно исследовать и укрепить дамбу Астанинского водохранилища, провести ремонт его шлюзов и обеспечить регулярную подпитку от канала имени Сатпаева. Все работы должны быть проведены незамедлительно", – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что крайне важно срочно привести в порядок техническое состояние водного резервуара, так как у Астаны нет других источников снабжения питьевой водой.

"Надо признать, что данная ситуация возникла не вчера, она складывалась не один год.

Ранее министерству экологии было поручено провести комплексную работу по обеспечению города водой. Однако до сих пор результатов нет. Не выработаны даже предложения по решению проблемы. Еще раз повторю: профильное ведомство должно принять конкретные меры", – подчеркнул глава государства.

Также на совещании президент предупредил чиновников, что будет считать саботажем нерешение проблемы питьевой воды в Астане.

Напомним, что дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды комментировал экс-аким Алтай Кульгинов. Он подчеркивал, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

При этом в министерстве экологии предлагали три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:

постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;

использование подземных вод Нуринского месторождения;

строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028196-tokaev-raskritikoval-rabotu-minekologii/