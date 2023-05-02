Как решить проблему дефицита воды в Астане: в Минэкологии предложили 3 проекта

Вода. Иллюстративное фото: pexels.com

На заседании правительства министр экологии сообщила, что для решения проблемы дефицита воды в Астане вместе с акиматом рассматриваются три проекта, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, предлагается постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища, использование подземных вод Нуринского месторождения, а также строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Строительство сооружений для подпитки Астанинского водохранилища

Министр экологии Зульфия Сулейменова заявила, что данный проект предусматривает переброс воды из канала им. К. Сатпаева в русло реки Есиль.

Для этого будет расчищен и сформирован пропускной профиль русла и построено подпорное перегораживающее сооружение и водовод до площадки насосной станции Астана Су Арнасы.

Срок строительства – 2023-2025 годы. Проект, по словам министра, позволит перебросить из канала имени Каныша Сатпаева в маловодные годы в Астанинское водохранилище около 62,3 млн кубометров воды.

Наполнение Астанинского водохранилища сегодня составляет 334 млн кубометров из проектных 410 млн.

Использование подземных вод Нуринского месторождения

Для этого проекта, по словам Сулейменовой, понадобится построить водовод в 67 км. Таким образом, месторождение станет резервным источником водоснабжения Астаны.

Строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 города Астаны

Сулейменова заявила, что этот проект позволит обеспечить столицу с учетом дальнейшей долгосрочной перспективы развития и увеличения численности населения

"Таким образом, краткосрочный комплекс мер, необходимый для водообеспечения столицы, включает в себя подведение резервного подземного источника, формирование профиля добегания по руслу реки Есиль и строительство водовода от канала им. К. Сатпаева.

Кроме того, в текущем году с учетом маловодья и вододефицита принято совместное решение о переброске из канала им. К. Сатпаева дополнительных объемов по реке Есиль порядка 60 млн кубических метров, по реке Нура – около 95 млн кубических метров.

Также необходимо осуществление чистки чаши Астанинского водохранилища от донно-иловых отложений", – заявила министр.

Напомним, в конце марта в Астане заявили, что снизят напор воды из-за роста населения, и призвали астанчан к экономии.

По информации на сайте Минэкологии и природных ресурсов, Астанинское водохранилище построено в 1970 году, оно расположено на реке Есиль, а период его эксплуатации – 50 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018967-kak-reshit-problemu-defitsita-vody-v-astane-v-minekologii-predlozhili-3-proekta/