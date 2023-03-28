Дефицит мощности и застройка: астанчан предупредили о проблемах с подачей воды

Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в Астане наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды, сообщается на сайте ГКП "Астана Су Арнасы".

Как сообщили в компании, предприятие вынуждено принять меры по регулированию давления воды:

с 04:30 до 09:30 давление воды будет на повышенном режиме,

с 09:30 до 12:00 - на пониженном давлении

с 12:00 до 14:00 - на повышенном давлении

с 14:00 до 18:00- на пониженном давлении

с 18:00 до 00:00 - на повышенном давлении

с 00:00 до 04:30 - на пониженном давлении.

Эти меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

Отмечается, что строительство станции началось еще осенью 2021 года. Ее мощность в 105 тысяч куб. м/сутки увеличит подачу водоснабжения всего города. Завершить строительство планируется летом этого года.

"Просим всех потребителей рационально использовать воду, чтобы минимизировать негативное влияние на качество и количество поступающей воды в ваш дом. Благодарим за понимание", - говорится в сообщении предприятия.

Отметим, что в конце прошлого года в столице наблюдались проблемы и с коллекторами - коммунальные сети столицы не выдерживают наплыва людей. Тогда , что очистные сооружения Астаны рассчитаны на 188 тысяч кубометров воды в сутки, а люди уже спускают в канализацию уже более 300 тысяч кубометров.

Решить эту проблему планировалось строительством второго объекта, однако, когда это произойдет, до сих пор неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014326-napor-pitevoy-vody-oslabyat-v-astane-iz-za-defitsita-moschnostey-i-zastroyki-goroda/