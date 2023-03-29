Кульгинов высказался о дефиците воды в Астане

Алтай Кульгинов. Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

Экс-аким столицы и нынешний заместитель премьер-министра по социальным вопросам Алтай Кульгинов прокомментировал ситуацию с дефицитом воды в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алтай Кульгинов сообщил, что еще в 2020 году, во время пандемии, начали проектировать станцию по очистке воды, так как были прогнозы по росту населения столицы.

"В 2021 году начали работу, и вот летом (этого года – прим. ред.) этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды. Это должно было делаться десять лет назад, поэтому мы сразу, в 2020 году, начали проектировать, и работа в принципе завершена", – заявил он.

По его словам, заранее начали строительство насосной фильтровальной станции №3, с учетом внутренних миграционных потоков и демографического роста. Но и это не является окончательным решением проблемы, подчеркнул экс-аким.

"Через пять лет этот объект тоже не будет давать достаточное количество воды, поэтому нужно строить еще четвертую станцию. Сразу начинать проектировать четвертую станцию (после сдачи третьей – прим. ред.)", – добавил он.

После этого журналисты поинтересовались, не хотел бы он попросить прощения у астанчан, которые остались сейчас без воды.

"Спасибо за поддержку, я работал с коллективом, с командой. За три с половиной года много работы сделано", – ответил на это Алтай Кульгинов.

Напомним, вчера стало известно, что из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в Астане наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды.

По данным ГКП "Астана Су Арнасы", с 04:30 до 09:30, с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 00:00 вода в городе будет подаваться в режиме повышенного давления, а все остальное время – в пониженном режиме.

Эти меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

Добавим, что в конце января на совещании по вопросам развития столицы Токаев заявил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане. По его словам, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.

Он поручил Минэкологии проработать все предложения акимата об увеличении водообеспечения Астанинского водохранилища.

Свои опасения по поводу обеспечения столицы водой высказывал также сенатор Нурлан Бекенов. Он призвал предусмотреть альтернативные пути водообеспечения города, в частности, освоить Нуринское и Бузулукское водохранилища, а также реконструировать их инфраструктуру.

Отметим, что по данным с сайта Бюро нацстатики, на 1 февраля 2023 года численность населения Астаны составляла 1 359 583 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014555-kulginov-vyskazalsya-o-defitsite-vody-v-astane/