Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Юбилей – это всегда особенное событие, которое акцентирует внимание не только на внушительных достижениях и ярких победах, но и на допущенных ошибках и упущенных возможностях. Важно извлечь правильные уроки и сделать соответствующие выводы. Сейчас не время расслабляться и довольствоваться достигнутым. В конкурентной борьбе побеждает тот, кто не почивает на лаврах, а постоянно самосовершенствуется и идет вперед. Есть китайская мудрость: в самой благоприятной ситуации таится опасность, в самой неблагоприятной ситуации есть возможности. Именно об этом пойдет речь на сегодняшнем совещании", - сказал президент.

Он отметил, что Астана не только является центром деловой, политической и культурной жизни нашей страны - мегаполис задает темпы развития всем регионам Казахстана.

"Столица во многих вопросах, в том числе и по уровню жизни, является ориентиром для других городов нашей страны. Поэтому требуется системная работа госорганов для решения накопившихся проблем, которые препятствуют устойчивому прогрессу мегаполиса", - подчеркнул Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028187-tokaev-provel-soveschanie-po-voprosam-razvitiya-stolitsy/