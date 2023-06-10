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Давление подачи воды увеличили в Астане

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Люди моют руки под краном с водой
Кран с водой. Иллюстративное фото: pexels.com

Давление подачи воды увеличили в Астане. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек на своей официальной странице в Facebook. По его словам, накануне был запущен водовод.

"Друзья! Думаю, вы заметили, что со вчерашнего дня начало повышаться давление воды в домах.

Как я ранее говорил, в городе с 2021 года идет строительство новой нитки водовода с Астанинского водохранилища и НФС-3.

Вчера запустили водовод в работу. Данная нитка водовода позволяет обеспечить соответствующее давление питьевой воды в домах и стабильность работы системы", - написал аким Астаны.

По словам Жениса Касымбека, первый этап строительства новой насосно-фильтровальной станции питьевой воды (НФС-3) завершится до конца июня.

"Тогда полностью снимем вопрос дефицита воды в городе. Второй этап строительства завершится в августе и позволит дать дополнительные мощности по подаче воды на ближайшие 3-4 года.

Кроме того, завершается проектирование водовода с Нуринского подземного месторождения и проектирование по расширению мощностей НФС в ЖМ Тельмана. Эти проекты также дадут дополнительные мощности по обеспечению питьевой водой Астаны на дальнейшую перспективу", - сообщил градоначальник.

Дефицит воды в Астане

Дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в столице в конце марта текущего года. Это связали с ростом населения и плотной застройкой.

Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал Алтай Кульгинов. Он подчеркивал, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

При этом в Министерстве экологии предлагали три проекта для решения проблемы:

  • постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;
  • использование подземных вод Нуринского месторождения;
  • строительство водовода от канала им. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов проводил заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

Недавно аким Астаны опубликовал видеообращение к жителям города и пообещал, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024221-davlenie-podachi-vody-uvelichili-v-astane/

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