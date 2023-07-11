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"Убогие улицы, безвкусные фасады и прутики вместо деревьев": Токаев о застройке Астаны

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Жилые комплексы построены в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Астаны заявил об обязательном соблюдении единого архитектурного облика столицы – в пример он привел район с "убогими улицами", передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Нужно принять действенные меры для формирования единого архитектурного облика столицы. Разработанный Единый дизайн-код города на деле стал формальным документом. Строящиеся объекты не гармонируют друг с другом, нет единого стиля, присутствует эклектика", – заявил Токаев.

Президент добавил, что Астану заполонили невыразительные однотипные здания-коробки, качество строительства которых не выдерживает никакой критики.

Токаев заявил, что от застройщиков в Астане нужно требовать соответствия их объектов общему архитектурному облику города – офисы и дома не должны выбиваться из общей градостроительной концепции.

"Вы посмотрите, как застраивается аллея Мыңжылдық, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы. В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой.

Вдобавок ко всему, единственный сквер на этой аллее отвели частной компании под возведение жилья. Это абсолютно неприемлемо. Поручаю вернуть предусмотренные генеральным планом скверы и срочно заняться системным развитием аллеи Мыңжылдық", – добавил Токаев.

Президент отметил, что обращает особое внимание на озеленение Астаны и обустройство в столице парков и скверов.

"Это касается не только Астаны, но и всех областных центров и, конечно же, Алматы", – добавил Токаев.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы. Он призвал откровенно говорить о проблемах в этом направлении.

По его словам, неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе.

"Причиной подобного плачевного результата стали либо вопиющая некомпетентность, либо корыстные побуждения ответственных руководителей. Городские власти во главу угла должны всегда ставить интересы государства и граждан, а не потакать запросам и жажде прибыли застройщиков", – заявил президент.

Токаев также поручил решить проблему незаконного строительства и ветхого жилья. Он подчеркнул, что подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности. Во всех сферах, в том числе и в строительстве должны соблюдаться закон и порядок.

Глава государства добавил, что дает акиму Астаны один год на улучшение ситуации в городе. Он отметил, что берет на личный контроль работу Жениса Касымбека.

Между тем, добавим, что еще на прошлой неделе Токаев на форуме в Астане поделился своим видением того, как нужно развивать столицу Казахстана. Он указал, что предстоит планомерно устранять диспропорции в развитии городских районов.

"Ситуация, когда на центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы, несовместима с идеей справедливого общества", – заявил тогда глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028198-ubogie-ulitsy-bezvkusnye-fasady-i-prutiki-vmesto-derevev-tokaev-o-zastroyke-astany/

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