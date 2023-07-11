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Токаев дал чиновникам месяц на решение вопроса со строительством ТЭЦ-3 в Астане

Опубликовано:

ТЭЦ
ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Астаны дал чиновникам месячный срок, чтобы внести предложения по строительству второй очереди ТЭЦ-3, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.

"Город стремительно растет, нагрузка на инженерные сети неуклонно увеличивается. Поэтому необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной. Поручаю в месячный срок внести соответствующие предложения", – заявил Токаев.

Он добавил, что задача – обеспечить надежное теплоснабжение Астаны минимум на 10 лет вперед.

"Астана выступает локомотивом прогресса нашей страны, поэтому должна быть образцом стабильности и устойчивого развития. Правительству следует держать на контроле подготовку к отопительному сезону во всех регионах. Нельзя допустить повторения ситуации, когда в Экибастузе жители остались без тепла в 30-градусный мороз.

Уже середина лета, времени осталось не так много, поэтому все необходимые работы должны быть завершены до наступления зимнего сезона", – заявил президент.

Он поручил привести все теплоисточники и коммунальные сети в Казахстане в порядок до начала холодов.

Напомним, что о проблеме долгостроя ТЭЦ-3 в Астане Токаев заявлял еще в 2019-ом году – в тот год акимом столицы стал Алтай Кульгинов.

Уходя с поста, Кульгинов отметил, что при его управлении городом в 2022 году строительство ТЭЦ-3 было возобновлено.

Новый аким Астаны Женис Касымбек заявил, что на достройку так и не завершенного ТЭЦ-3 нужны сотни миллиардов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028202-tokaev-dal-chinovnikam-mesyats-na-reshenie-voprosa-so-stroitelstvom-tets-3-v-astane/

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