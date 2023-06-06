Женис Касымбек обратился к астанчанам из-за дефицита воды

Женис Касымбек. Фото: gov.kz

Сегодня аким столицы Женис Касымбек на своей официальной странице в Instagram опубликовал видеообращение к жителям города, пообещав, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца.

"Уважаемые жители Астаны!

В последнее время активно поднимаются вопросы, связанные с дефицитом питьевой воды в городе. Действительно, такая проблема есть, связана с различными проблемами, во-первых, наш город растет, бурно развивается. Ежегодно рост населения города составляет 60-70 тысяч человек, это требует дополнительных объемов воды.

Кроме того, именно сейчас идут активно поливные работы, связанные с высокой температурой, вы знаете, что в последнюю неделю ниже 30 градусов практически температура в городе не опускалась", – отметил аким.

Он подчеркнул, что для решения этого вопроса еще в 2020 году начались проектные работы по нескольким сооружениям в городе. В том числе насосная фильтровальная станция, на которой строительные работы подходят к завершению.

"Первый этап завершится в этом месяце, и мы получим тот необходимый объем – это 25-30 тысяч кубометров воды в сутки. Это тот дефицит, который сегодня в городе есть", – заверил Женис Касымбек.

Также, по его словам, в августе завершится вторая часть этого объекта, и дополнительно будет получено до 85 тысяч кубометров воды в сутки. Он подчеркнул, что этого объема будет достаточно для того, чтобы обеспечить город стабильным водоснабжением на ближайшие 3-4 года.

"Кроме того, на следующей неделе завершится строительство водовода с Астанинского водохранилища. Этот объект даст нам надежность и соответствующее давление при подаче питьевой воды в город.

Уважаемые жители города, еще раз хотел бы сказать вам слова благодарности за понимание, за то терпение и хотел бы сказать, что в течение ближайшего месяца все вопросы связанные с дефицитом воды в городе будут решены", – добавил аким Астаны.

Также сегодня экс-глава города Алтай Кульгинов предложил не искать виновных в том, что астанчане сейчас испытывают дискомфорт из-за нехватки воды в столице.

Он подчеркнул, что генплан Астаны 2000-х годов предусматривал 800 тыс. жителей, в 2010 его скорректировали – до 1,2 млн астанчан к 2030 году.

В 2019 году план снова пришлось изменить – теперь уже с прогнозом в 2,5 млн человек к 2035 году.

Дефицит воды в Астане

Напомним, что дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды комментировал Алтай Кульгинов. Он подчеркивал, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

При этом в министерстве экологии предлагали три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:

постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;

использование подземных вод Нуринского месторождения;

строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов проводил заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

В конце мая компания "Астана Су Арнасы" обратилась к жителям частного сектора – их попросили поливать огороды ночью или технической водой. Тем не менее сами астанчане на просьбу отреагировали возмущением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023657-zhenis-kasymbek-obratilsya-k-astanchanam-iz-za-defitsita-vody/