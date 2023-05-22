Вода. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жителей частного сектора Астаны попросили поливать огороды ночью или закупать техническую воду. Об этом сообщается на Instragram-странице "Астана су Арнасы".

"В связи с ростом населения города и интенсивной застройкой столицы, предприятие столкнулось с ограничением проектных мощностей по производству питьевой воды. В результате этого, с 28 марта 2023 года предприятие было вынуждено ввести меры по регулированию давления воды и установить график ее отпуска", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что начался поливной сезон и жители частного сектора активно используют питьевую воду для полива зеленых насаждений.

"В связи с этим в прошедшие выходные многие из вас ощутили ограничения в подаче воды. В настоящее время просим всех жителей частного сектора использовать воду для полива исключительно в строго отведенное время с 23:00 до 06:00", - говорят в "Астана су Арнасы".

Там предложили закупать техническую воду, если полив ночью неудобен. Сделать это можно по адресам:

КОС, Коргалжинское шоссе, 47;

Коктал-1, район конного клуба "Тулпар";

Шоссе Алаш, Автоматика КНС-28;

Жансугурова, 7;

пересечение улиц Г. Мустафина и Кобыланды батыра.

Кроме того, в компании говорят, что несмотря на установленный график, во многих домах по городу давление воды соответствует норме. Лишь некоторые ЖК находятся на пониженном режиме.

"В таких случаях мы просим обратиться в обслуживающую компанию и попробовать перенастроить подкачивающие насосы для установки оптимального давления.

В свете сложившейся ситуации также рекомендуем вам планировать бытовые работы по дому в будние дни, чтобы снизить нагрузку на водопроводную систему в пиковые часы, особенно в выходные дни", - заявили в "Астана су Арнасы".

Там отмечают, что временные меры будут применяться до запуска новой насосно-фильтровальной станции, строительство которой началось осенью 2021 года, а ее мощность составит 105 тысяч кубических метров воды в сутки. Ожидается, что это позволит значительно увеличить подачу водоснабжения для всего города.

Строительство планируется завершить летом текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021540-zhiteley-chastnogo-sektora-astany-poprosili-polivat-ogorody-nochyu/