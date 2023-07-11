"Крайне тревожная тенденция": Токаев о незаконном строительстве в Астане

Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития Астаны, где поручил решить проблему незаконного строительства и ветхого жилья. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Безусловно, строительство является важной частью экономики. Общеизвестно, что с учетом высоких темпов строительства в Астане на эту сферу выделяются значительные финансовые средства. Поэтому наряду с честными предпринимателями в эту сферу стремятся проникнуть и всевозможные мошенники. Ряд компаний, воспользовавшись мораторием на проверку бизнеса, ведут строительство без соответствующих разрешительных документов.

Они незаконно собирают средства дольщиков. Это крайне тревожная тенденция. Акимат совместно с правоохранительными органами должны пресекать эту опасную тенденцию на корню. Все это порождает появление новых проблемных объектов. Если акимат и дальше будет закрывать глаза на сложившуюся проблему, это может привести к серьезным последствиям", – заявил президент.

Он подчеркнул, что подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности. Во всех сферах, в том числе и в строительстве должны соблюдаться закон и порядок.

"В целях недопущения незаконного строительства я поручал усилить контроль и навести порядок в данной отрасли", – сказал Токаев.

По словам президента, сегодня около 4 тысяч дольщиков не могут заселиться в свои квартиры. Это актуальная проблема.

"Нужны решительные действия по проблемным объектам долевого строительства. Проводимой работы в этом направлении недостаточно. Следует завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в нынешнем году. Данный вопрос необходимо полностью решить до конца 2023 года. В дальнейшем нужно пресекать появление подобных случаев.

На январском совещании я подробно остановился на проблеме ветхих и аварийных домов в городе. Жилой фонд Астаны стремительно ветшает. Особенно это касается частного сектора, расположенного на окраинах столицы.

Многие жители живут в аварийных домах. Такие здания нужно сносить, а на их месте воздвигать новые дома. Конечно, это масштабная работа. Как показывает зарубежный опыт, на первоначальном этапе необходимо участие государства. К этому делу следует привлекать и бизнес, так как иного способа обновить городской жилой фонд нет", – добавил глава государства.

Также Токаев заявил об обязательном соблюдении единого архитектурного облика столицы – в пример он привел район с "убогими улицами". При этом он отметил, что на качество жизни населения мегаполиса напрямую влияет работа общественного транспорта и загруженность дорог, и напомнил, что поручил ускорить завершение реализации проекта LRT.

Напомним, что разговор о проблемах дольщиков в Астане президент поднимал в январе 2023 года на подобном совещании. Тогда он поручал правительству ужесточить меры госрегулирования и подключить к работе Агентство по финмониторингу.

На сегодняшнем же совещании помимо темы строительства президент поднял вопрос обеспечения города питьевой водой.

"Ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой. Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии", – заявил Токаев.

В целом же Касым-Жомарт Токаев заявил, что дает акиму Астаны один год на улучшение ситуации в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028192-krayne-trevozhnaya-tendentsiya-tokaev-po-nezakonnom-stroitelstve-v-astane/