Смаилов заявил, что государство сможет изымать изношенные ТЭЦ

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства рассказал, что в этом году будет делать кабмин, чтобы решить накопившиеся в теплоэнергетике проблемы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Прошедший зимний период обнажил множество накопленных проблем в теплоэнергетике. Это последствия многолетнего формального подхода акиматов к подготовке к отопительному сезону.

Тяжелой была ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где приходилось в ручном режиме решать наболевшие вопросы.

(…) Акиматы должны сделать выводы и провести качественную работу, чтобы не допустить подобных ситуаций. В прошедший отопительный сезон значительно выросло количество аварий. Даже в крупных городах из-за нехватки тепловой энергии снижалась средняя температура подачи тепла", – заявил Смаилов.

Также он упомянул о проблемах поставки угля в регионы и низкой ответственности руководства ТЭЦ в стране. Главной проблемой, по его словам, остается износ тепловых сетей.

Премьер назвал задачи, которые в этом году стоят перед правительством.

"Во-первых, необходимо усилить законодательно деятельность энергонадзора, который получит право проведения внеплановых проверок.

Во-вторых, также государство получит законодательное право изъятия энергообъектов из собственности в случае их ненадлежащего содержания, которое несет угрозу деятельности систем жизнеобеспечения.

В-третьих, правительством, акиматами и собственниками в приоритетном порядке будет обеспечено финансирование проектов ремонта и реконструкции энергетической инфраструктуры", – подчеркнул премьер.

По его словам, 47 проектов по замене сетей теплоснабжения в стране обойдется в 69 млрд тенге.

При этом 2 000 километров тепловых сетей с износом в 77% находятся в частной собственности – Смаилов отметил, что за ними нужно ужесточить контроль и проверить проведение ремонта.

МИИР, МЭ и акиматам глава правительства поручил до 1 июня завершить техобследование действующих тепловых сетей и определить целесообразность передачи в коммунальную собственность частных тепловых сетей в аварийном состоянии.

Проблемы с ТЭЦ в Казахстане

В начале этого года Алихан Смаилов рассказывал о планах по модернизации ТЭЦ страны.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", – отметил он.

По его словам, ведется работа с владельцами ТЭЦ по вложению инвестиций в модернизацию.

Также ранее экс-министр энергетики Болат Акчулаков рассказывал, что мешает перевести все ТЭЦ Казахстана на газ.

Что произошло в Экибастузе в 2022 году?

27 ноября 2022 года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительной информации, что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Другие происшествия на ТЭЦ в Казахстане в прошлом году

Напомним, что в марте 2022 года ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб. В результате происшествия погибла женщина. Сообщалось, что на ремонт объекта потребуется 17,5 млрд тенге.

В июле комиссия Министерства энергетики озвучила причины обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, в числе которых ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы и ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава.

Кроме того, в начале ноября на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов не получали тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

При этом, в конце октября на городской ТЭЦ уже происходила остановка котлов. Тогда, по словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, это произошло из-за некачественного мазута.

Ночью 15 декабря на ТЭЦ-1 в Семее произошло возгорание, что привело к снижению параметров теплоносителя. Также в результате пожара была приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля.

За день, пока велись ремонтные работы, сотрудники МЧС и МО вручную подали около 34 тонн угля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016316-akimaty-dolzhny-sdelat-vyvody-smailov-zayavil-chto-gosudarstvo-smozhet-izymat-tets/