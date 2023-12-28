Чему в Казахстане раньше не уделялось должного внимания, рассказал премьер

Какие меры принимаются для решения накопившихся проблем в сфере тепло-, энерго- и водоснабжения в регионах, рассказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу «24KZ».

Глава Правительства отметил, что раньше вопросам модернизации инфраструктуры не уделялось должного внимания.

«Долгие годы тарифы искусственно сдерживались, то есть не повышались. Средства в модернизацию и капитальный ремонт сетей тепло-, энерго-, водообеспечения и водоотведения не вкладывались. Износ инфраструктуры достиг очень высокого уровня, местами – критического. Поэтому в этом году мы приняли беспрецедентные меры по обновлению и ремонту инфраструктуры», — сказал Алихан Смаилов.

Так, государство вложило порядка 300 млрд тенге в модернизацию и капремонт всех этих сетей. Собственниками ТЭЦ также проведена соответствующая работа: в ремонт энергоисточников ими было вложено 19 млрд тенге.

«Эту работу невозможно за один год сделать. Она должна быть на постоянной основе. Для этого мы приняли специальную программу “Тариф в обмен на инвестиции”. В течение не менее 5-6 лет должна эта работа производиться, чтобы снизить износ до нормативного уровня. Ситуация постепенно выправится», — заключил Премьер-Министр.