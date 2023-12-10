Очередное ЧП произошло на Экибастузской ТЭЦ: затоплена багерная насосная

На Экибастузской ТЭЦ выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов, передает NUR.KZ.

На Экибастузской ТЭЦ снова произошла авария. Как сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго", сегодня утром было выявлено повреждение на золопроводе.

"Повреждение устранено в 05.30 часов утра. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. Были запущены два энергетических котлоагрегата, находящиеся в горячем резерве.

Силами рабочего персонала ЭТЭЦ и управления ЧС Экибастуза ведутся работы по откачке воды. Кроме того, подготовлен резервный двигатель для замены и последующего запуска багерной насосной станции", – говорится на официальной странице ТОО "Экибастузтеплоэнерго" в Instagram.

В данный момент на станции в работе находятся 7 котлоагрегатов (Nº 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14), из которых З котла водогрейного цеха временно работают на мазуте.

"Температура подачи составляет 70 градусов, гидравлическое давление обеспечено в рамках утвержденного режима: 9 кг на подаче и 1,5 кг на обратке.

В ближайшие часы будут завершены работы по запуску багерной насосной, после чего будет обеспечена стандартная работа водогрейных котлов на угле согласно графика", – пообещали в компании.

Авария на ТЭЦ в Экибастузе

Ночью 27 ноября 2022 года жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ.

Позже в городе объявили режим ЧС, а прокуратура Павлодарской области возбудила уголовное дело по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

В Экибастуз выехали министры и глава правительства.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Несмотря на то, что авария была устранена, регулярно сообщалось об отключениях отопления в Экибастузе.

Лишь в ноябре этого года бывшим руководителям ТЭЦ вынесли приговор.