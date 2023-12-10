Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Без тепла и воды: сразу в нескольких городах Казахстана произошли коммунальные аварии

Опубликовано:

Ремонтные работы
Ремонтные работы. Фото: кадр из видео instagram/step.news

В Балхаше и Актау минувшей ночью из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдаются проблемы с водоснабжением, а в Степногорске продолжают устранять проблемы с отоплением, передает NUR.KZ.

Из-за аварии без тепла остались жители некоторых домов в Балхаше.

"9 декабря в 22:55 часов в связи с порывом трубы диаметром 630 мм на пересечении улиц Абая и Абугалиева произведено снижение тепловых параметров по следующим адресам: Желтоксан 11,12,13,14,15; Мира 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Сейфуллина 28,34,36,36а,32,30,32а,35,31,41,45; Абая 56,44,46,48,50,52,47,49,53,51,55, Макаренко 1,3, Молдагулова 1,2,3,4.

Причиной аварии явился износ тепловых сетей города, который составляет 75%", - сообщает акимат Балхаша в Instagram.

Был создан оперативный штаб с участием всех КГП, КСК, ЧС, администрации города, а коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.

Информация об устранении аварии опубликована сегодня утром.

"Ремонтные работы тепловых сетей на трубопроводе диаметром 630 мм на пересечении улиц Абая и Абугалиева успешно завершены.

На данный момент магистраль запущена, теплоснабжение восстанавливается. Продолжаются работы по подключению домов с верхним розливом, проводимые нашими предприятиями "Кск" и "Балхаш Жылу". Чтобы избежать гидроудара в системе, мы осуществляем поэтапное подключение", - пояснили в акимате.

Коммунальная авария произошла накануне ночью, ориентировочно в 23:30 часов, и в Атырау.

"Атырау облысы Су Арнасы" приостановлена подача воды на водоочистных сооружениях города Атырау по причине образования шуги и уменьшения скорости движения реки Урал, выступающей в качестве источника вод.

10 декабря в 4:30 утра осуществлена подача воды в городские сети (при низком давлении, во избежание аварийных ситуаций). При этом, по техническим причинам воду не запустили в направлении магистрального трубопровода "Атырау-Макат", в том числе, в микрорайонах Береке (девятиэтажные дома), микрорайонах - Көктем, Жулдыз-3, Тендик, Аксай 1, Аксай - 2.

В целях устранения заторов льда и очистки насосных станций ВОС от “Шауш” (Шуга) КГП "Атырау облысы Су Арнасы" к работе по очистке трубопроводов подключены силы ДЧС региона. Тем не менее, согласно приказному регламенту ДЧС, очистительные и иные водно-погрузительные работы в ночное время суток не осуществляются. В этой связи, к очистительным работам сотрудники ДЧС приступили с 8:00 часов.

Работы по устранению сбоев в системе подачи воды продолжаются", - сообщает акимат Атырауской области в Instagram.

По данному факту, как добавили в акимате, под председательством заместителя акима Атырауской области Кайрата Нуртаева создана спеwкомиссия, которая выяснит обстоятельства произошедшего.

Проблема с подачей тепла возникла и в Актау. На магистральном теплопроводе произошла аварийная ситуация, и подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах.

Как сообщает акимат Актау в Instagram, аким выехал на место аварии и в настоящий момент держит ситуацию под контролем.

"Произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 800. В настоящее время на месте аварии работают специалисты и устраняются порыв. Ситуация находится под моим личным контролем", - сказал аким города Улугбек Тналиев.

Градоначальник принес извинения жителям Актау за временные неудобства.

Сотрудники коммунальных служб планируют произвести ремонт до вечера.

Работы по устранению аварии, произошедшей 8 декабря, продолжаются в Степногорске. Жители некоторых домов города продолжают жить в своих квартирах без тепла. Работы велись в домах по адресу 2-45,1-43, 1-49,1-26.

Ремонтной бригадой велись работы по замене трубы в доме 2-45. Как оказалось, по трубе пошел свищ.

"Часть трубы будем вырезать, заменять. В целом, по квартирам тепло пошло", - сообщает аким Степногорска Алпысбай Каиржанов.

Ремонтные бригады в проблемных домах работали всю ночь. На месте присутствовал и сам аким города.

"Мы находимся на дома 2-40, где проводим ремонтные работы. Ранее мы этот дом уже запускали, часть дома отапливалась. Но изношенность сетей не дала запустить отопление на весь дом. К сожалению, у нас еще есть такие дома, где отсутствует замена верхней разводки, то есть идет износ материала. Было принято решение о полной замене верхней разводки дома 2-40.

В целом по городу теплоснабжение восстановлено, есть дома, где по отдельным стоякам еще отсутствует теплоснабжение", - добавил аким Степногорска.

Сегодня мы сообщали о том, что на Экибастузской ТЭЦ произошло очередное ЧП - выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. В первый раз за этот отопительный сезон ЧП там произошло 27 ноября, были остановлены нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ.

В начале декабря мы также сообщали о том, что в Риддере из-за подъема уровня воды в русле реки подтопило несколько дворовых территорий и домов.

В тот же день, 8 декабря, авария произошла и в Степногорске, произошел порыв на теплотрассе. Жители моногорода остались без отопления в 30-градусный мороз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050090-bez-tepla-i-vody-srazu-v-neskolkih-gorodah-kazahstana-proizoshli-kommunalnye-avarii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.