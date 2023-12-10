Без тепла и воды: сразу в нескольких городах Казахстана произошли коммунальные аварии

В Балхаше и Актау минувшей ночью из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдаются проблемы с водоснабжением, а в Степногорске продолжают устранять проблемы с отоплением, передает NUR.KZ.

Из-за аварии без тепла остались жители некоторых домов в Балхаше.

"9 декабря в 22:55 часов в связи с порывом трубы диаметром 630 мм на пересечении улиц Абая и Абугалиева произведено снижение тепловых параметров по следующим адресам: Желтоксан 11,12,13,14,15; Мира 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Сейфуллина 28,34,36,36а,32,30,32а,35,31,41,45; Абая 56,44,46,48,50,52,47,49,53,51,55, Макаренко 1,3, Молдагулова 1,2,3,4.

Причиной аварии явился износ тепловых сетей города, который составляет 75%", - сообщает акимат Балхаша в Instagram.

Был создан оперативный штаб с участием всех КГП, КСК, ЧС, администрации города, а коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.

Информация об устранении аварии опубликована сегодня утром.

"Ремонтные работы тепловых сетей на трубопроводе диаметром 630 мм на пересечении улиц Абая и Абугалиева успешно завершены.

На данный момент магистраль запущена, теплоснабжение восстанавливается. Продолжаются работы по подключению домов с верхним розливом, проводимые нашими предприятиями "Кск" и "Балхаш Жылу". Чтобы избежать гидроудара в системе, мы осуществляем поэтапное подключение", - пояснили в акимате.

Коммунальная авария произошла накануне ночью, ориентировочно в 23:30 часов, и в Атырау.

"Атырау облысы Су Арнасы" приостановлена подача воды на водоочистных сооружениях города Атырау по причине образования шуги и уменьшения скорости движения реки Урал, выступающей в качестве источника вод.

10 декабря в 4:30 утра осуществлена подача воды в городские сети (при низком давлении, во избежание аварийных ситуаций). При этом, по техническим причинам воду не запустили в направлении магистрального трубопровода "Атырау-Макат", в том числе, в микрорайонах Береке (девятиэтажные дома), микрорайонах - Көктем, Жулдыз-3, Тендик, Аксай 1, Аксай - 2.

В целях устранения заторов льда и очистки насосных станций ВОС от “Шауш” (Шуга) КГП "Атырау облысы Су Арнасы" к работе по очистке трубопроводов подключены силы ДЧС региона. Тем не менее, согласно приказному регламенту ДЧС, очистительные и иные водно-погрузительные работы в ночное время суток не осуществляются. В этой связи, к очистительным работам сотрудники ДЧС приступили с 8:00 часов.

Работы по устранению сбоев в системе подачи воды продолжаются", - сообщает акимат Атырауской области в Instagram.

По данному факту, как добавили в акимате, под председательством заместителя акима Атырауской области Кайрата Нуртаева создана спеwкомиссия, которая выяснит обстоятельства произошедшего.

Проблема с подачей тепла возникла и в Актау. На магистральном теплопроводе произошла аварийная ситуация, и подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах.

Как сообщает акимат Актау в Instagram, аким выехал на место аварии и в настоящий момент держит ситуацию под контролем.

"Произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 800. В настоящее время на месте аварии работают специалисты и устраняются порыв. Ситуация находится под моим личным контролем", - сказал аким города Улугбек Тналиев.

Градоначальник принес извинения жителям Актау за временные неудобства.

Сотрудники коммунальных служб планируют произвести ремонт до вечера.

Работы по устранению аварии, произошедшей 8 декабря, продолжаются в Степногорске. Жители некоторых домов города продолжают жить в своих квартирах без тепла. Работы велись в домах по адресу 2-45,1-43, 1-49,1-26.

Ремонтной бригадой велись работы по замене трубы в доме 2-45. Как оказалось, по трубе пошел свищ.

"Часть трубы будем вырезать, заменять. В целом, по квартирам тепло пошло", - сообщает аким Степногорска Алпысбай Каиржанов.

Ремонтные бригады в проблемных домах работали всю ночь. На месте присутствовал и сам аким города.

"Мы находимся на дома 2-40, где проводим ремонтные работы. Ранее мы этот дом уже запускали, часть дома отапливалась. Но изношенность сетей не дала запустить отопление на весь дом. К сожалению, у нас еще есть такие дома, где отсутствует замена верхней разводки, то есть идет износ материала. Было принято решение о полной замене верхней разводки дома 2-40.

В целом по городу теплоснабжение восстановлено, есть дома, где по отдельным стоякам еще отсутствует теплоснабжение", - добавил аким Степногорска.

Сегодня мы сообщали о том, что на Экибастузской ТЭЦ произошло очередное ЧП - выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. В первый раз за этот отопительный сезон ЧП там произошло 27 ноября, были остановлены нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ.

В начале декабря мы также сообщали о том, что в Риддере из-за подъема уровня воды в русле реки подтопило несколько дворовых территорий и домов.

В тот же день, 8 декабря, авария произошла и в Степногорске, произошел порыв на теплотрассе. Жители моногорода остались без отопления в 30-градусный мороз.