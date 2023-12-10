Асаин Байханов рассказал об обстановке в Экибастузе после аварии на ТЭЦ (видео)

Глава Павлодарской области Асаин Байханов рассказал о ситуации в Экибастузе, где сегодня ночью произошла авария на ТЭЦ. По словам акима, нынешнее повреждение не повлияет на остановку теплоснабжения в городе, передает NUR.KZ.

Асаин Байханов на своей странице в Instagram выложил видео, в котором рассказал о сложившейся ситуации в городе из-за ЧП на ТЭЦ.

"Как сообщалось ранее, вчера ночью на ТЭЦ Экибастуза произошло повреждение водопровода предназначенного для золоудаления на водогрейных котлоагрегатах (смыва сгоревшего угля - золы). Повреждение было устранено в течение трех часов. Сейчас идет откачка воды с затопленных участков.

Цех энергетических котлов работал и работает без сбоев.

Вчера же ночью три резервных водогрейных котла были сразу же переключены в рабочий режим на жидкое топливо – мазут. Это стало возможным благодаря проведенной масштабной работе по ремонту котлов Экибастузкой ТЭЦ в этом году, что дало нам хороший резерв по мощности котлов", – заявил аким области.

По его словам, произошедшее не повлияет на остановку теплоснабжения в городе.

"Нынешнее повреждение на водяном золоудалении одного из двух цехов никак не может повлиять на остановку теплоснабжения города, а лишь немного снизит температурные параметры. В любом случае, температурные параметры ТЭЦ есть и будут не ниже 63 градусов на подаче с давлением не менее 9 кг/см2.

В данное время нами предпринимаются все необходимые меры, чтобы в ближайшие несколько часов поднять температуру теплоносителя до 80-90 градусов. Это будет сделано после полной откачки накопившейся воды и перевода водогрейных котлов с мазута на уголь, что сразу же возымеет эффект на температуре подачи", – заверил Байханов.

ЧП на на Экибастузской ТЭЦ

Напомним, минувшей ночью на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.

Днем в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что работы по восстановлению ТЭЦ все еще продолжаются, на месте работают свыше ста человек.