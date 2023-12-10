Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Асаин Байханов рассказал об обстановке в Экибастузе после аварии на ТЭЦ (видео)

Опубликовано:

Асаин Байханов
Асаин Байханов. Кадр из видео: instagram.com/asaiyn.baikhan

Глава Павлодарской области Асаин Байханов рассказал о ситуации в Экибастузе, где сегодня ночью произошла авария на ТЭЦ. По словам акима, нынешнее повреждение не повлияет на остановку теплоснабжения в городе, передает NUR.KZ.

Асаин Байханов на своей странице в Instagram выложил видео, в котором рассказал о сложившейся ситуации в городе из-за ЧП на ТЭЦ.

"Как сообщалось ранее, вчера ночью на ТЭЦ Экибастуза произошло повреждение водопровода предназначенного для золоудаления на водогрейных котлоагрегатах (смыва сгоревшего угля - золы). Повреждение было устранено в течение трех часов. Сейчас идет откачка воды с затопленных участков.

Цех энергетических котлов работал и работает без сбоев.

Вчера же ночью три резервных водогрейных котла были сразу же переключены в рабочий режим на жидкое топливо – мазут. Это стало возможным благодаря проведенной масштабной работе по ремонту котлов Экибастузкой ТЭЦ в этом году, что дало нам хороший резерв по мощности котлов", – заявил аким области.

По его словам, произошедшее не повлияет на остановку теплоснабжения в городе.

"Нынешнее повреждение на водяном золоудалении одного из двух цехов никак не может повлиять на остановку теплоснабжения города, а лишь немного снизит температурные параметры. В любом случае, температурные параметры ТЭЦ есть и будут не ниже 63 градусов на подаче с давлением не менее 9 кг/см2.

В данное время нами предпринимаются все необходимые меры, чтобы в ближайшие несколько часов поднять температуру теплоносителя до 80-90 градусов. Это будет сделано после полной откачки накопившейся воды и перевода водогрейных котлов с мазута на уголь, что сразу же возымеет эффект на температуре подачи", – заверил Байханов.

ЧП на на Экибастузской ТЭЦ

Напомним, минувшей ночью на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.

Днем в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что работы по восстановлению ТЭЦ все еще продолжаются, на месте работают свыше ста человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050114-asain-bayhanov-rasskazal-ob-obstanovke-v-ekibastuze-posle-avarii-na-tets-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.