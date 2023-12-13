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О "просадке температуры" предупредили жителей Степногорска

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Дым выходит из труб
ТЭЦ. Иллюстративное фото: Dzmitry Kaprusynka / Getty Images

Представители теплоэлектроцентрали Степногорска в Акмолинской области сделали заявление - жителей города предупредили о "просадке температуры", передает NUR.KZ со ссылкой на ТЭЦ.

Соответствующее заявление появилось в Instagram-аккаунте ТЭЦ Степногорска.

"В связи с перетопкой котлов ожидается просадка температуры", - говорится в сообщении.

Согласно информации на портале Gismeteo, сегодня в Степногорске температура воздуха составляет от минус 24 до минус 36 градусов. Скорость ветра - 2-4 метра в секунду.

Завтра, 14 декабря, по прогнозам синоптиков, в городе температура воздуха будет колебаться в районе минус 19 - минус 28 градусов. Скорость ветра составит в среднем 3 м/с.

Напомним, на прошлой неделе в ряде городов Казахстана случились проблемы с отоплением.

В Степногорске 8 декабря на теплотрассе случился прорыв и жители города остались без отопления в 30-градусный мороз. Позже в акимате сообщили, что вернули тепло в большую часть оставшихся без отопления домов.

Позже, 11 декабря, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Особое внимание в ходе встречи было уделено ходу отопительного сезона.

Как доложил президенту аким, работа всех коммунальных служб находится под постоянным контролем, проведена поэтапная модернизация объектов в Кокшетау и Степногорске.

В завершение встречи Токаев дал ряд поручений в том числе по обеспечению бесперебойного теплоснабжения городов Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050676-o-prosadke-temperatury-predupredili-zhiteley-stepnogorska/

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