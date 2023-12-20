Минэнерго сделало заявление из-за нарушения работы ТЭЦ в нескольких областях Казахстана

В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что в нескольких регионах были зафиксированы технологические нарушения на объектах теплоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

На официальном сайте министерства энергетики сообщается, что ведомство мониторит ход прохождения отопительного периода в стране. Этот вопрос находится на строгом контроле правительства.

Однако за последние несколько суток в нескольких областях были зафиксированы технологические нарушения на объектах теплоснабжения. При этом в ведомстве уверяют, что все необходимые материалы, а также персонал для устранения нарушений на ТЭЦ имеются в полном объеме.

"Необходимо разъяснить, что при дефектах на котлах ТЭЦ, при которых работа не допускается, возникает необходимость в растопке резервного котла, что в свою очередь занимает определенное время. На этот период температура воды в системе отопления может снижаться. Причем для работников ТЭЦ переход с одного котла на другой является привычной, рутинной работой", - говорится в сообщении ведомства.

Так, по данным Минэнерго, на Жезказганской ТЭЦ и ТЭЦ Кентау резервные котлы были включены накануне в работу.

В Риддере снижение температуры ниже утвержденного графика не было зафиксировано.

"По состоянию на данный момент по республике на электрических станциях было отремонтировано 8 энергоблоков, 43 котла, 43 турбин.

Запасы угля составляют 4,9 млн тонн, что на 67% больше уровня прошлого года. Мазута накоплено 108 тыс. тонн. На всех ТЭЦ имеется нормативный запас топлива", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что ранее ведомством была произведена корректировка предельного тарифа на производство электрической энергии с 1 июня 2023 года. Эта мера позволила привлечь на ремонты электростанций 146,5 млрд тенге.

Дополнительно были выделены деньги из резерва правительства на проведение капитальных ремонтов, реконструкции и закуп необходимого оборудования для ТЭЦ в Риддере и Экибастузе, а также для энергоисточников Актау.

"Для ремонта котельной Кокшетау было выделено 21,5 млрд тенге, что позволило выполнить капитальный ремонт всего основного оборудования. 3,7 млрд тенге было выделено из областного бюджета на ремонт ТЭЦ Кентау. Порядка 16,5 млрд тенге вложено напрямую собственниками электрических станций", - заключили в Минэнерго.

Проблемы с теплоснабжением в Казахстане

С начала декабря в ряде городов Казахстана начались проблемы с отоплением.

Так, 8 декабря в Степногорске на теплотрассе случился прорыв и жители города остались без отопления в 30-градусный мороз. Позже в акимате сообщили, что вернули тепло в большую часть оставшихся без отопления домов.

В ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за повреждения была затоплена насосная цеха водогрейных котлов.

Позже с заявлением выступил аким Павлодарской области Асаин Байханов, который сообщил о том, что повреждение не повлияет на теплоснабжение в городе.

Тогда же мы писали, что в ряде других городов Казахстана произошли крупные коммунальные аварии. В частности, в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, а в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

В середине месяца жителей Степногорска предупредили о "просадке" температуры на ТЭЦ.

Вчера, 19 декабря, стало известно, что на ТЭЦ Жезказгана три котла вышли из строя, в двух из них были обнаружены трещины. Аким города пообещал, что все ремонтные работы будут завершены к сегодняшнему утру.